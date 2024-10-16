"Почула себе": колишня Тищенка у трико показала своє невиснажливе тренування "без надриву"

ТаблоID 16 жовтня, 16:20
Алла Барановська Тищенко

Барановська знову тішить підписників контентом

Колишня дружина депутата Миколи Тищенка, керівниця салонного бізнесу Алла Барановська повернулася в Київ після африканських пригод і знову почала показувати своє повсякденне життя.

У сторіс Боня запостила відео своїх тренувань і розповіла, як змінила ставлення до тіла.

За словами Алли, їй нарешті вдалося почути себе і замінити виснажливі воркаути на помірні, але дієві і в своє задоволення.


Колишня Тищенка тренування

Тепер Алла робить повільні вправи на килимку і не виснажує себе

"Коли я скидала 17 кг, я тренувалася в залі по 5 разів на тиждень, я не жаліла себе, і це не ок:) Я йшла на тренування через силу, лежала на підлозі від запаморочення і тд, знущалася над собою, бо я сильна:) Не знала свого тіла/взаємодії гормонів/харчування/сну", - зізналася 29-річна Барановська.

Тищенко дружина Алла

"Гармонія з тілом - результат вашої дисципліни", - каже Барановська

"На цей раз я змінила свідомість і підхід до розуміння свого тіла, його потреб, і за з місяці тренування стали частиною життя, але не через силу, не заради преса/сідниць і тд, а заради здоров'я, гнучкості, витривалості. Не хочу ніколи більше робити хоч щось проти своїх бажань", - наголосила вона.

Алла Барановська на тренуванні

Тепер Алла робить акцент на гнучкість і витривалість

Алла Барановська салон краси

Після Африки обов'язково в салон краси

Нагадаємо, торік Барановська розповідала про проблеми зі здоров'ям та як її обличчя боліло від ран.

А вже навесні цього року жінка ділилася своїми "жіночими" тренуваннями.

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