"Почула себе": колишня Тищенка у трико показала своє невиснажливе тренування "без надриву"
Колишня дружина депутата Миколи Тищенка, керівниця салонного бізнесу Алла Барановська повернулася в Київ після африканських пригод і знову почала показувати своє повсякденне життя.
У сторіс Боня запостила відео своїх тренувань і розповіла, як змінила ставлення до тіла.
За словами Алли, їй нарешті вдалося почути себе і замінити виснажливі воркаути на помірні, але дієві і в своє задоволення.
"Коли я скидала 17 кг, я тренувалася в залі по 5 разів на тиждень, я не жаліла себе, і це не ок:) Я йшла на тренування через силу, лежала на підлозі від запаморочення і тд, знущалася над собою, бо я сильна:) Не знала свого тіла/взаємодії гормонів/харчування/сну", - зізналася 29-річна Барановська.
"На цей раз я змінила свідомість і підхід до розуміння свого тіла, його потреб, і за з місяці тренування стали частиною життя, але не через силу, не заради преса/сідниць і тд, а заради здоров'я, гнучкості, витривалості. Не хочу ніколи більше робити хоч щось проти своїх бажань", - наголосила вона.
Нагадаємо, торік Барановська розповідала про проблеми зі здоров'ям та як її обличчя боліло від ран.
А вже навесні цього року жінка ділилася своїми "жіночими" тренуваннями.