Ексдружина DziDzio розсекретила батька своєї майбутньої дитини. Фото

Фото з Instagram SLAVIA

Колишня дружина співака DziDzio, співачка SLAVIA (Ярослава Притула), яка нещодавно у новому кліпі оголосила про свою вагітність, в етері "Радіо люкс" зізналася, хто є батьком її майбутньої дитини.

У своєму Instagram співачка показала відео зі студії, де на задньому плані якийсь чоловік знімав її розмову з ведучими.

"Якщо ви подумали, що животик від об'їдання рибою з'явився, то ні. SLAVIA вагітна. До речі, хто татко?" - жартома запитав ведучий.

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Славія не стала приховувати, тож розкрила всі карти.

"Хто татко? У вас тут є вебкамери? Той хто користується вебкамерами, то може побачити, хто татко. Той, хто поруч", - пояснила вона.

Чоловік на задньому плані - батько майбутньої дитини співачки

Також вона зізналася, що її обранець зіграв у кліпі на пісню "Дівка з перцем". Й хоч ім'я та прізвища співачка не назвала, але в титрах фільму зазначено, що загадковий чоловік - бізнесмен Андрій Павлюк.

"Хто не бачив, може зайти мій кліп подивитися", - додала Ярослава.

До речі, у соцмережах Павлюка чимало спільних світлин з Ярославою

Як відомо, SLAVIA була одружена з співаком DziDzio (Михайлом Хомою). Подружжя розлучилося у 2021-році.

Після розірвання шлюбу Ярослава та Михайло залишилися у дружніх стосунках.