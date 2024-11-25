Не побили горщики: українські зірки, які дружать з колишніми

Зазвичай розлучення – велика і остаточна крапка у стосунках для більшості пар. Однак є чимало прикладів, зокрема, й серед зірок, коли експодружжя підтримують дружні стосунки. Саме про них розкаже ТаблоID у своєму матеріалі.

Скільки часу знадобилося Дмитру Коляденку, щоб злість після розриву перетворити на дружбу? Як Камалія підтримує стосунки із Захуром? Та як пережити розлучення за прикладом Анастасії Цимбалару?

Михайло Хома

Співак Михайло Хома, більшt відомий за псевдонімом DziDzio, та його дружина Ярослава Притула (співачка Slavia) у 2021 році поставили крапку у своїх 20-річних стосунках. Ця звістка вкрай приголомшила прихильників артиста. Та коли всі пристрасті вляглися, експодружжя одноголосно розповідало, що змогло залишитися друзями.

Фото: Instagram

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"Ми прожили дуже великий відрізок життя. Ми зустрілись дітьми і на тому етапі ми зрозуміли, що нам краще відпустити одне одного для того, щоб бути щасливими, розвиватися. Ми сіли за стіл, подивилися чесно в очі, що пора йти різними дорогами.

Я не розумію, поживши так багато, не допомогти, коли людина в тебе щось просить. Я завжди відгукуватимуся на такі прохання, бо в мене велика повага до тих років і Ярослави. Я дякую за ті роки", - говорив Михайло у розмові з Дмитром Гордоном.

Ярослава теж із вдячністю відгукується про колишнього чоловіка та прожиті з ним разом роки. Ба більше – навіть коли вони подавали заяву на розлучення, то після разом провели декілька годин за душевною розмовою.

"Ми продовжуємо спілкуватися, причому на різні теми, підтримуємо одне одного. Коли зідзвонюємося, - чи він мені подзвонить, чи я йому - дуже довго спілкуємося. У нас завжди є про що поговорити", - ділилася вона.

Камалія

Понад 20 років шлюбу, дві дочки і свідоцтво про розлучення - саме це об’єднує співачку Камалію та її колишнього чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура. Та, здається, парі вдалося зберегти дружні стосунки. Камалія постить у своїх соцмережах світлини ексчоловіка та його коментарі для ЗМІ на політичні та інші теми. Разом вони проводять спільні вечори разом із доньками.

Як раніше розповідала артистка, вона зараз вільна, хоча поруч із нею є чоловіки. Влаштувати своє особисте життя вона не може через дітей, які досі не знають про розлучення.

"Захур мені заборонив. У них (мусульман) узагалі розлучення - це табу... Він боїться, що дівчата не зрозуміють. Тобто тато-мама ніколи не сварилися, було щастя, все добре, і тут раптом розлучення. Він каже: "От вони виростуть, коли вже будуть повнолітніми, от тоді ми зможемо їм казати". Він хоче, щоби наші діти виросли ніби в повноцінній сім'ї", - пояснювавла вона.

Фото: Instagram

Остап Ступка

Актор Остап Ступка мав чотири офіційні шлюби. І з третьою дружиною Іриною, з якою прожив найбільше – 15 років і народив двох дітей, він зумів зберегти дружні стосунки.

"Ми друзі з нею. У нас двоє спільних дітей. Ми за нагоди одне одному допомагаємо. Так стається на кожному кроці (розлучення – ред.). Я теж дивився на своїх батьків, які прожили 45 років разом і думав: о, клас, і я так довго проживу з однією-єдиною усе своє життя", - говорив актор у розмові із Олексієм Сухановим.

Остап разом з Іриною відвідували світські заходи Фото: ТаблоID

Крім цього у Ірини були гарні стосунки і з батьком ексчоловіка – Богданом Ступкою. Після його смерті вона опікувалася благодійним фондом.

Слава Камінська

Влітку 2019 року співачка Слава Камінська офіційно оформила документи на розлучення зі своїм чоловіком - пластичним хірургом Едгаром Камінським. Для артистки це був другий шлюб, в якому вона народила двох дітей – доньку Лауру та сина Леона. Після розставання Камінська не лише залишила прізвище екса, але й зберегла з ним дружні стосунки у першу чергу заради дітей.

Слава показала спільну світлину у своєму Instagram Фото: Instagram

"Щиро не розумію, що в голові тих людей, які починають ділити дітей, налаштовувати їх одне проти одного. Це дуже егоїстично. Батьки – найцінніше для дітей. А діти – найцінніше у житті батьків", - у вересні цього року писала Камінська.

Андрій Бєдняков

Ще одне гучне розлучення, яке трапилося зовсім нещодавно між Андрієм Бєдняковим та Анастасією Короткою. Як відомо, жінка під час повномасштабного вторгнення разом із дітьми перебралася за кордон. А наприкінці жовтня пара вирішила завершити свій багаторічний шлюб.

"Ми залишаємося не просто друзями, ми залишаємося близькими і рідними людьми. Не для суспільства, а для нас і дітей! Ми назавжди залишаємося разом в наших дітях і ніщо не здатно це змінити!" – пояснювала Коротка у своїх соцмережах.

Зазначимо, що для прихильників пари ця звістка стала абсолютною несподіванкою. Бо ще за декілька днів до цього пара весело коментувала дописи одне одного. Настя підкреслила, що ніхто нікого не зраджував і не обманював, і це було винятково її рішення.

Дмитро Коляденко

Від любові до ненависті і дружби – саме так коротко можна описати стосунки Дмитра Коляденка з його жінками: хореографинею-постановницею Оленою Коляденко та співачкою Іриною Білик. Як зізнавався шоумен, йому треба щонайменше 5 років після розлучення, аби прийти до тями і прийняти ситуацію.

Неймовірно, але на на цій світлині Олена та Дмитро Коляденки Фото: Новий канал

Так, після цього йому вдалося зберегти дружні стосунки з Оленою Коляденко і навіть разом працювати над постановками балету Freedom. А також Іриною Білик, між якою час від часу пробігає "чорна кішка", та загалом екскохані зберігають номери одне одного та за нагоди можуть зателефонувати.

З Білик у Коляденка був бурхливий роман Фото: з мережі

Анастасія Цимбалару

Акторське подружжя Анастасії Цимбалару і Григорія Бакланова навесні 2024 року заявило про крапку у 10-річних стосунках. Після цього вагомого відрізку життя вони вирішили йти різними дорогами. Як Настя, так і Григорій з поваги до одне одного не дозволяють порпатися у "брудній білизні" та виносити подробиці особистого життя назагал.

Однак, як зізнавався Бакланов, вони з колишньою дружиною залишилися друзями.

"Я не втратив близьку людину. Вона є. Вона жива, слава Богу, все добре. Просто, це такий період, і життя йде, я рухаюся далі. Я нічого не загубив. Ми підтримуємо зв'язок. Все нормально, ми дружимо", - говорив він.

Пара була улюбленицею серед прихильників Фото: Instagram

Зазначимо, ще до того, як оголосити про розлучення, Настя та Григорій разом працювали в одній постановці. Як розповідала акторка, йшла вона зі стосунків з великою любов’ю. Тому зараз не готова до нової історії, а присвячує час собі – гарний приклад, як пережити розлучення.

Артур Логай

Український актор Артур Логай у другому шлюбі з художницею та моделлю Євгенією. Пара познайомилася на акторських курсах та разом виховує сина Лева. Крім цього, Артур має ще старшого сина Германа від попереднього шлюбу з ексдружиною на ім’я Оксана.

Цікаво, що колишня Оксана і теперішня Євгенія зуміли не лише знайти спільну мову, але стати подругами.

Артур разом із Євгенією Фото: Instagram

"Я думаю, багато що змінила війна. Вони жили далеко, і ми могли тільки зідзвонюватися. Лев завжди питав, коли брат приїде. І коли вони повернулися, було видно, що за ці півтора року Оксані було складно.

До цього не було стільки точок для спілкування. Хоча я і тоді приймала її, як частину родини, а ось тут з’явилось відчуття, що я її поважаю, вона розумна, вона багато речей робила, якщо говорити про стосунки, наприклад, десь не зачепити. Я іноді кажу: що ти подружка моя. Є відчуття, що ми рідня. На це треба час", - ділилася Євгенія у розмові з Аліною Доротюк.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав, як довго акторка Анна Саліванчук переживала розлучення з чоловіком. А також про причини розставання Х'ю Джекмана і Деборри-Лі Фернесс.