Ексдружина DziDzio оголосила про вагітність в романтичному кліпі

Співачка SLAVIA (Ярослава Притула), колишня дружина артиста DziDzio, приголомшила шанувальників радісною новиною — вона очікує на первістка.

Про свою вагітність виконавиця повідомила у новому кліпі на пісню "Дівка з перцем".

У романтичному відео вона з’являється в обтислому червоному вбранні з сіткою посередині. Такий лук з яскравим бантиком підкреслив округлий животик Ярослави.

Ці кадри не залишили глядачів байдужими – фани одразу почали вітати Притулу з майбутнім материнством Кадр з кліпу @nekrasov_nick

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Водночас залишається загадкою, хто є батьком дитини, адже співачка ретельно оберігає своє особисте життя від сторонніх очей.

Виконавиця довго зберігала таємницю

В описі до кліпу SLAVIA зазначила, що пісня присвячена силі українок і самоповазі, а її зміст може бути відображенням змін у її власному житті.

У кліпі також з'являвся загадковий чоловік. Але поки невідомо, чи це партнер SLAVIA, чи актор

Вона також не коментує подробиці щодо терміну вагітності та статі майбутньої дитини, залишаючи інтригу для шанувальників.

"Вона співає про суперсилу українок. Цей трек характеризує новий етап її життя. В сучасному світі незнайомі чоловіки у соцмережах сміливо пишуть дівчатам компліментами, освідчуються в коханні, і навіть кличуть заміж. SLAVIA у пісні сміливо заявляє, що не дозволить гратися своїм серцем, бо вона "Дівка з перцем"", — зазначено в описі музичної роботи

Нагадаємо, SLAVIA була у шлюбі з Михайлом Хомою, більш відомим як DziDzio, з 2013 року. Проте у 2021-му подружжя офіційно розлучилося. Потім вони ділили майно і Хома навіть подарував їй квартиру.

Після цього дівчина розповідала, що має чималу увагу від чоловіків. А ще пара залишилась у дружніх стосунках. Якось Притула вітала свого колишнього з днем народження.