Ексдружина DziDzio оголосила про вагітність в романтичному кліпі
Співачка SLAVIA (Ярослава Притула), колишня дружина артиста DziDzio, приголомшила шанувальників радісною новиною — вона очікує на первістка.
Про свою вагітність виконавиця повідомила у новому кліпі на пісню "Дівка з перцем".
У романтичному відео вона з’являється в обтислому червоному вбранні з сіткою посередині. Такий лук з яскравим бантиком підкреслив округлий животик Ярослави.
Водночас залишається загадкою, хто є батьком дитини, адже співачка ретельно оберігає своє особисте життя від сторонніх очей.
В описі до кліпу SLAVIA зазначила, що пісня присвячена силі українок і самоповазі, а її зміст може бути відображенням змін у її власному житті.
Вона також не коментує подробиці щодо терміну вагітності та статі майбутньої дитини, залишаючи інтригу для шанувальників.
Нагадаємо, SLAVIA була у шлюбі з Михайлом Хомою, більш відомим як DziDzio, з 2013 року. Проте у 2021-му подружжя офіційно розлучилося. Потім вони ділили майно і Хома навіть подарував їй квартиру.
Після цього дівчина розповідала, що має чималу увагу від чоловіків. А ще пара залишилась у дружніх стосунках. Якось Притула вітала свого колишнього з днем народження.