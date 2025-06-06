Льон кольору лісу: королева Летісія вигуляла стильний діловий костюм на захід у Мадриді. Фото

Іспанська королева Летісія у компанії міністра культури відвідала засідання Ради опікунів Студентського гуртожитку в Мадриді.

Для заходу вона вдягнула блейзер з гострими лацканами прямого крою та лляні брюки кольору лісової зелені від Mango. Зазначимо, це вже не вперше, коли Її Величність обирає маскулінні костюми.

Образ, загальна ціна якого складає 504 євро (близько 24 тисяч грн), завершували лаковані туфлі на низьких підборах і довгі золоті сережки.

52-річна Летісія продемонструвала свою елегантність на офіційному заході Фото Getty Images

Реклама:

Її Величність не часто носить зелені відтінки, але вони їй дуже личать Фото casareal.es

Не так давно королева показувалася в трендових кольорах та кораловій сукні. Також у її гардеробі є шовкові тканини й ошатні ділові образи.

Нагадаємо, зі своїм чоловіком, королем Феліпе VI Летісія перебуває у шлюбі вже понад 20 років. Подружжя має двох доньок: 19-річну принцесу Леонор і 18-річну інфанту Софію.