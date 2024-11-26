Королева Летісія в вінтажному Balenciaga і діамантах оголила плечі для вишуканого фотопортрету

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Американська фотографка Енні Лейбовіц стала авторкою нових офіційних портретів короля та королеви Іспанії, Феліпе VI та Летісії.

Диптих представив публіці Банк Іспанії у рамках виставки "La tiranía de Cronos" у Мадриді, яка відкривається 27-го листопада і триватиме до кінця березня.

Фотосесія в королівському палаці відбулася ще в лютому. 56-річний король позував у військовій формі, а його 52-річна дружина - в сукні та накидці від Balenciaga. І те, і інше - творіння самого Крістобаля Баленсіага, 1948-го та 1962-го року. Безцінний вінтаж Летісії позичили з колекції Fundació Antoni de Montpalau, повідомляє іспанський Vanity Fair.

Королева Летісія вбралася у вінтаж Фото з X Banco de España

Діамантові прикраси, що на Летісії, колись належали прабабці Феліпе, королеві Вікторії Євгенії. Як пише Vanitatis, король Альфонсо XII презентував дружині з нагоди весілля кольє з 30 діамантів. І в подільшому, коли хотів зробити Вікторії подарунок, то вручав плюс два діаманти, які додавалися до прикраси. Коли зрештою кольє сягнуло їй до талії, Її Величність звеліла розділити їх на два.

А в 2022-му році Енні Лейбовіц зняла Володимира та Олену Зеленських

У травні Феліпе та Летісія відзначили 20-річчя свого шлюбу.

Як відомо, цій красивій даті передував скандал, через який багато хто сумнівався, чи вистоїть узагалі королівський шлюб. Такий собі Хайме дель Бурго, який свого часу був одружений із сестрою королеви, заявив, що мав стосунки і з Летісією, до та під час її шлюбу з Феліпе.