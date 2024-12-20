2024-ий зустрівся з 2025-им: королева Летісія вигуляла аутфіт із трендових барв обох років

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Іспанська королева Летісія здйснила ефектний вихід на публіку в товаристві свого чоловіка Феліпе VI. У місті Куенка 19-го грудня монархи взяли участь у відкритті нової університетської лікарні.

У своєму луці Її Величності вдалося поєднати трендовий колір 2024-го року, бургунді з Mocha Moussе, який Американський Інститут кольору Pantone нещодавно проголосив головним кольором 2025-го року.

Летісія поєднала тренди 2024-го та 2025-го Фото Getty Images

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До речі, Феліпе та Летісія, які нечасто тішать проявами ніжності на публіці, приобійняли одне одного, коли спілкувалися з підданими. Можливо, цей жест розвіє післясмак скандалу, який спалахнув рік тому після одкровень колишнього зятя королеви, котрий стверджує, що був коханцем Летісії.

Королева Іспанії накинула згори пальтечко кольору кавового мусу (Mocha Mousse) Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно на виставці в Мадриді представили нові офіційні фотопортрети короля та королеви Іспанії авторства Енні Лейбовіц.



