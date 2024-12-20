2024-ий зустрівся з 2025-им: королева Летісія вигуляла аутфіт із трендових барв обох років
Іспанська королева Летісія здйснила ефектний вихід на публіку в товаристві свого чоловіка Феліпе VI. У місті Куенка 19-го грудня монархи взяли участь у відкритті нової університетської лікарні.
У своєму луці Її Величності вдалося поєднати трендовий колір 2024-го року, бургунді з Mocha Moussе, який Американський Інститут кольору Pantone нещодавно проголосив головним кольором 2025-го року.
До речі, Феліпе та Летісія, які нечасто тішать проявами ніжності на публіці, приобійняли одне одного, коли спілкувалися з підданими. Можливо, цей жест розвіє післясмак скандалу, який спалахнув рік тому після одкровень колишнього зятя королеви, котрий стверджує, що був коханцем Летісії.
Нагадаємо, нещодавно на виставці в Мадриді представили нові офіційні фотопортрети короля та королеви Іспанії авторства Енні Лейбовіц.
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