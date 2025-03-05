Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трендова смужка та краватка: королева Летісія на офіційному заході з'явилася у маскулінному стилі. Фото

Карина Тімкова - 5 березня, 16:20

Іспанська королева Летісія вкотре продемонструвала вишуканий стиль, з’явившись на публіці в елегантному брючному костюмі в тонку смужку.

Її Величність відвідала захід, присвячений Всесвітньому дню рідкісних захворювань, пише Hola.

Чорний піджак з двобортною застібкою і штани бренду Sandro Paris були доповнені білою сорочкою і шовковим шарфом Yves Saint Laurent, зав’язаним як краватка. Завершували лук мінімалістичні прикраси, зокрема улюблені сережки Летісії та золота каблучка.

Іспанська королева Летісія у стильному чорному костюмі

Також стилісти підібрали зручні, але елегантні лофери на стійких підборах

Фото Getty Images

До речі, цей костюм на сайті бренду коштує 395 євро. Цікаво, що зазвичай Летісія віддає перевагу іспанським брендам, але цього раз вдягнула французькі. 

Нагадаємо, схожий образ 53-річна королева Іспанії вдягала торік на зустріч із Володимиром Зеленським.

Її Величність часто звертається до стриманих силуетів і ділового стилю на публічних заходах. Минулої весни вона разом з чоловіком, Феліпе VI відвідала прийом в Амстердамі, де позувала у довгій спідниці та з відкритими плечима.

Зазначимо, королівське подружжя виховує двох доньок: 19-річну принцесу Леонор і 17-річну інфанту Софію.

Читайте також:

Шкірянка та смугастий принт: королева Летісія вигуляла несподіваний лук у Мадриді. Фото

Королева Летісія у мокрому шовку вручила кінонагороду чоловіку Зети-Джонс. Фото

2024-ий зустрівся з 2025-им: королева Летісія вигуляла аутфіт із трендових барв обох років

Королівська родина королева летісія
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів