"Шматочки літа": Кравець повеселила посмішкою сина та похвалилася розтяжкою доньки

Марія Мельник - 21 серпня, 10:00

Акторка і телеведуча Олена Кравець показала своїх молодших дітей - двійнят Катерину та Івана, на відпочинку у Карпатах.

В Instagram мама зазнімкувала, як 9-річні нащадки розважалися у готелі, та похизувалася розтяжкою дівчинки.

Кравець зазнімкувала дітей

"Доїдаємо шматочки літа", - підписала фото Кравець

Діти Кравець на гойдалці

Діти з татом


Данька Кравець Олени у Карпатах

Катерина починає вступати у цікавий період свого життя

По обличчю хлопчика видно, що він точно задоволений відпочинком

По обличчю хлопчика видно, що він точно задоволений відпочинком

Донька Кравець похизувалася розтяжкою

"Хизуюсь своїми ногами і їхньою розтяжкою. Ну, так, вони ж частково і мої також", - пожартувала зіркова мама

Нагадаємо, у липні двійнятам виповнилось 9. На честь свята мама привітала їх сімейними теплими фото.

Кравець також виховує 22-річну доньку Машу.

Читайте також:

Бджільництво, смаколики та нові друзі: Кравець потішилася відпочинком дітей-двійнят у таборі. Фото

"Як ми без них жили?": старша донька Кравець кумедним фото привітала своїх "лабубів" з 9-річчям

"18 на двох": Кравець привітала двійнят з днем народження та замилувала їхніми дитячими фото

Олена Кравець
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів