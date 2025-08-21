"Шматочки літа": Кравець повеселила посмішкою сина та похвалилася розтяжкою доньки
Акторка і телеведуча Олена Кравець показала своїх молодших дітей - двійнят Катерину та Івана, на відпочинку у Карпатах.
В Instagram мама зазнімкувала, як 9-річні нащадки розважалися у готелі, та похизувалася розтяжкою дівчинки.
Нагадаємо, у липні двійнятам виповнилось 9. На честь свята мама привітала їх сімейними теплими фото.
Кравець також виховує 22-річну доньку Машу.
Бджільництво, смаколики та нові друзі: Кравець потішилася відпочинком дітей-двійнят у таборі. Фото
"Як ми без них жили?": старша донька Кравець кумедним фото привітала своїх "лабубів" з 9-річчям
"18 на двох": Кравець привітала двійнят з днем народження та замилувала їхніми дитячими фото