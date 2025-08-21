"Шматочки літа": Кравець повеселила посмішкою сина та похвалилася розтяжкою доньки

Акторка і телеведуча Олена Кравець показала своїх молодших дітей - двійнят Катерину та Івана, на відпочинку у Карпатах.

В Instagram мама зазнімкувала, як 9-річні нащадки розважалися у готелі, та похизувалася розтяжкою дівчинки.

"Доїдаємо шматочки літа", - підписала фото Кравець

Діти з татом

Катерина починає вступати у цікавий період свого життя

По обличчю хлопчика видно, що він точно задоволений відпочинком

"Хизуюсь своїми ногами і їхньою розтяжкою. Ну, так, вони ж частково і мої також", - пожартувала зіркова мама

Нагадаємо, у липні двійнятам виповнилось 9. На честь свята мама привітала їх сімейними теплими фото.

Кравець також виховує 22-річну доньку Машу.