"Як ми без них жили?": старша донька Кравець кумедним фото привітала своїх "лабубів" з 9-річчям

Юлія Леськова - 19 липня, 13:25
Старша донька Олени Кравець позує для фото
Фото з Instagram Маші Кравець

Старша донька акторки Олени Кравець, 22-річна Маша Кравець щемливо привітала своїм молодших брата та сестру з 9-річчям. 

У своєму Instagram вона опублікувала фото двійнят та написала: 

"Сьогодні 9 років цим двом лабубам. Не уявляю, як ми жили без них раніше", - написала вона. 


Маша Кравець привітала брата та сестру з днем народження

Старша сестра кумедно привітала своїх малих

Нагадаємо, наприкінці травня Олена Кравець показувала, як її молодші діти відпочивають у літньому таборі

В одному із інтерв'ю Олена розповідала, як змінилася після народження двійнят та про вибух емоцій у молодшої доньки. 

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Олена Кравець
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