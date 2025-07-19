"Як ми без них жили?": старша донька Кравець кумедним фото привітала своїх "лабубів" з 9-річчям

Фото з Instagram Маші Кравець

Старша донька акторки Олени Кравець, 22-річна Маша Кравець щемливо привітала своїм молодших брата та сестру з 9-річчям.

У своєму Instagram вона опублікувала фото двійнят та написала:

"Сьогодні 9 років цим двом лабубам. Не уявляю, як ми жили без них раніше", - написала вона.

Старша сестра кумедно привітала своїх малих

Нагадаємо, наприкінці травня Олена Кравець показувала, як її молодші діти відпочивають у літньому таборі.

В одному із інтерв'ю Олена розповідала, як змінилася після народження двійнят та про вибух емоцій у молодшої доньки.