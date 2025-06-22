Бджільництво, смаколики та нові друзі: Кравець потішилася відпочинком дітей-двійнят у таборі. Фото

Юлія Леськова - 22 червня, 13:48
Олена Кравець позує для фото
Фото з Instagram Олени Кравець

Акторка і телеведуча Олена Кравець похвалилася своїми молодшими дітьми-двійнятами, які поїхали відпочивати у літній табір,  що його організовує актриса Даша Малахова. 

8-річні Катя та Іван відпочивають без мами у таборі і, судячи з фото, їм такий відпочинок дуже до вподоби. 

Іван вчився збирати мед, разом із іншими дітьми вони переглядають фільми та ласують смаколиками. 


Син Олени Кравець добуває мед з вулика

Здається, кожен з дітей знайшов собі заняття до душі

Син Олени Кравець відпочиває у таборі

Висновок - у таборі годують добре і смачно

Син Олени Кравець у літньому таборі

Син Олени Кравець, видно, навіть знайшов нових друзів

Молодша донька Олени Кравець у літньому таборі

Донечка Кравець повчилася ліпити з пластиліну

Нагадаємо, у Олени Кравець є ще й старша донька, 22-річна Марія. Нещодавно вона показалася у лавандовому полі. 

Крім цього, ходили чутки про те, що Олена Кравець та її чоловік, Сергій Кравець розлучаються. Відмова акторки коментувати стосунки з коханим тільки поглиблювала такі підозри, також пара не з'являлася разом на публіці.

Проте край цим чуткам поставив сам чоловік, який в інтерв'ю зазначив, що у них все добре, однак деякі трансформації їхня родина все ж пережила.  

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Олена Кравець
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