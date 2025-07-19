"18 на двох": Кравець привітала двійнят з днем народження та замилувала їхніми дитячими фото
Акторка Олена Кравець ніжно привітала своїх молодших дітей - двійнят Катерину та Івана - з 9-річчям та замилувала їхніми дитячими фото.
"Сьогодні Каті і Вані 18 на двох. 9 років x2 Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно", - написала Олена.
Зірка подякувала дітям за те, що вони з'явилися у їхній родині й також за те, що поряд з ними вона молода матуся.
"Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся! Дякую, що тримаєте мене в тонусі і даєте так багато приводів для сміху, роздумів, прийняття таких різних своїх емоцій та станів", - додала Кравець.
Нагадаємо, двійнят з днем народження привітала й старша донька Олени, Маша. Вона показала їхнє кумедне фото та назвала "своїми лабубами".
До речі, якось Краце розповідала, що бути багатодітною мамою - це щастя.