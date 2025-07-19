"18 на двох": Кравець привітала двійнят з днем народження та замилувала їхніми дитячими фото

Юлія Леськова - 19 липня, 16:31
Олена Кравець позує для фото
Фото з Instagram Олени Кравець

Акторка Олена Кравець ніжно привітала своїх молодших дітей - двійнят Катерину та Івана - з 9-річчям та замилувала їхніми дитячими фото.

"Сьогодні Каті і Вані 18 на двох. 9 років x2 Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно", - написала Олена.

Зірка подякувала дітям за те, що вони з'явилися у їхній родині й також за те, що поряд з ними вона молода матуся. 


"Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся! Дякую, що тримаєте мене в тонусі і даєте так багато приводів для сміху, роздумів, прийняття таких різних своїх емоцій та станів", - додала Кравець. 

Олена Кравець привітала дітей з днем народження

Кравець поділилася рідкісними фото своїх молодших дітей

Олена Кравець показала дитячі фото дітей

"Дякую, що поки ви ростете в висоту, я росту всередину. Дякую за всі ваші перли, які я записую і які колись стануть книжкою, напевно", - зазначила Олена, звертаючись до дітей

Олена Кравець привітала своїх дітей

"Дякую, що вчите мене легше ставитись до всього дорослого та серйозного, та вважаєте мене найкращою мамою, навіть коли це не так", - наголосила акторка

Олена Кравець похвалилася фото дітей

"Дякую, що я ваша, а ви - мої", - такими словами Олена підсумувала привітання

Олена Кравець показала фото своїх дітей

Кравець показала своїх дітей ще зовсім малюками

Олена Кравець привітала дітей
Скріншот з Instagram Олени Кравець

Нагадаємо, двійнят з днем народження привітала й старша донька Олени, Маша. Вона показала їхнє кумедне фото та назвала "своїми лабубами"

До речі, якось Краце розповідала, що бути багатодітною мамою - це щастя. 

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