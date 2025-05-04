Роналду архівним та свіжими фото привітав з особливим святом своїх маму й кохану

Юлія Леськова - 4 травня, 16:17
Кріштіану Роналду позує для фото
Фото з Instagram Кріштіану Роналду

Португальський футболіст Кріштіану Роналду архівними фото привітав свою маму Марію Долореш із Днем матері, а також показав свою кохану, блогерку Джорджину Родрігес зі всіма їхніми дітьми.

"Кожен день її, але сьогодні особливо. З днем матері", - написав Кріштіану.

Роналду показав кохану з дітьми

Свою кохану він теж привітав, адже красуня виховує п'ять їхніх дітей


Кріштіану пригорнув до себе маму

Футболіст показав фото з мамою тепер і в дитинстві

Роналду показав архівне фото з мамою

Впізнали Роналду у цьому хлоп'яті?

Як відомо, Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду разом вже багато років, а у 2018-му пара заручилася. Проте під вінець закохані досі не стали.

Якось Джорджина розповідала, що їхні друзі вже жартують про її весілля, однак Роналду вважає, що це станеться, коли він відчує "клік".

Разом закохані виховують п'ятьох дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого та 8-річних близнюків Матео та Єви, яких Джорджина всиновила та двох рідних - 7-річну Алану та 3-річну Беллу. 

Крім того пара пережила втрату спільного сина. 

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