"Моя любов": Роналду на газоні поборюкався з 3-річною сміхотункою-донею. Фото

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18-го квітня свій третій день народження святкує наймолодша дитина португальського футболіста Кріштіану Роналду, Белла Есмеральда.
Вітаючи крихітку, спортсмен поділився в Instagram кумедним фото, на якому валяється з Беллою на травичці, а дівча сміється.
"Щасливого дня, моя любов! Наша любов завжди з тобою", - написав Роналду.
Як відомо, крім Белли Кріштіану разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес виховують ще чотирьох нащадків: 14-річного Кріштіану-молодшого та 7-річних Матео, Еву і Алану. Нещодавно Роналду пояснив, коли ж нарешті поведе Родрігес до вівтаря.
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