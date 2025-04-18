"Моя любов": Роналду на газоні поборюкався з 3-річною сміхотункою-донею. Фото

18-го квітня свій третій день народження святкує наймолодша дитина португальського футболіста Кріштіану Роналду, Белла Есмеральда.

Вітаючи крихітку, спортсмен поділився в Instagram кумедним фото, на якому валяється з Беллою на травичці, а дівча сміється.

Беллі Есмеральді виповнилося 3 рочки

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"Щасливого дня, моя любов! Наша любов завжди з тобою", - написав Роналду.

Як відомо, крім Белли Кріштіану разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес виховують ще чотирьох нащадків: 14-річного Кріштіану-молодшого та 7-річних Матео, Еву і Алану. Нещодавно Роналду пояснив, коли ж нарешті поведе Родрігес до вівтаря.