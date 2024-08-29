Агілера у балаклаві та боксерках прикрила голі груди для обкладинки глянцю. Фото

Тетяна Сухачова 29 серпня, 14:00

Американська попзірка Крістіна Агілера знялася в епатажній фотосесії для видання Paper Magazine.

Артистка, якій останнім часом закидають використання Оземпіку для схуднення, попозувала у визивних луках, топлес, а також в екстравагантних позах.

Фото, які з’явилися на сторінці виконавиці в Instagram, Агілера підписала лаконічними смайликами зеленого сердечка, леопарда, полум’я та помади.

Агілера на обкладинці журналу

Вереснева обкладинка глянцю

фото Erica Devin Snyder

Агілера в леопардовому луці

Співачка нагадує, що леопард у тренді

фото Erica Devin Snyder
Агілера у новій зйомці

Жодного верху, зате трусів чимало

фото Erica Devin Snyder
Крістіна Агілера для глянцю

43-річна Крістіна згадала епатажні нульові :)

фото Erica Devin Snyder
Співачка Агілера у фотосесії

І вирішила показати схудлу фігуру з усіх ракурсів

фото Erica Devin Snyder

До речі, Агілера не єдина, кого підозрюють у використанні Оземпіку не за призначенням. Серед цього списку співачка Лана Дель Рей, блогерка Кайлі Дженнер та багато інших.

До речі, дехто зі світових знаменитостей не приховує, що вдавався до ін’єкцій, аби схуднути.

Нагадаємо, Агілера також фігурує у списку зірок із найдивнішими райдерами.

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