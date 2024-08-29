Агілера у балаклаві та боксерках прикрила голі груди для обкладинки глянцю. Фото

Американська попзірка Крістіна Агілера знялася в епатажній фотосесії для видання Paper Magazine.

Артистка, якій останнім часом закидають використання Оземпіку для схуднення, попозувала у визивних луках, топлес, а також в екстравагантних позах.

Фото, які з’явилися на сторінці виконавиці в Instagram, Агілера підписала лаконічними смайликами зеленого сердечка, леопарда, полум’я та помади.

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До речі, Агілера не єдина, кого підозрюють у використанні Оземпіку не за призначенням. Серед цього списку співачка Лана Дель Рей, блогерка Кайлі Дженнер та багато інших.

До речі, дехто зі світових знаменитостей не приховує, що вдавався до ін’єкцій, аби схуднути.

Нагадаємо, Агілера також фігурує у списку зірок із найдивнішими райдерами.