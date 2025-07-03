Кроуфорд із дочкою привітали свого "золотого хлопчика" і "найкращого друга" з 26-річчям. Фото

Американська супермодель Сінді Кроуфорд привітала свого сина Преслі Вокера з днем народження. Йому виповнилося 26 років.

У своєму Instagram зіркова мама опублікувала архівні та нові фотографії хлопця, згадуючи моменти його дитинства.

"З 26-річчям, Преслі! Ого, куди ж летить час? Я так пишаюся тим, яким чоловіком ти стаєш, але ти завжди будеш моїм маленьким золотим хлопчиком! Люблю створювати нові спогади з тобою і з нетерпінням чекаю, що буде далі", — написала вона.

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Молодша сестра Преслі, 23-річна модель Кая Гербер також приєдналася до привітань. Вона показала милі знімки з їхнього дитинства та ніжно звернулася до брата:

"З днем ​​народження, мій найкращий друг і "постійна вечірка". Дякую за все, чого ти мене навчив, Преслі".

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У брата і сестри багато теплих спогадів

Нагадаємо, батьком спадкоємців знаменитості є її чоловік, підприємиць Ренді Гербер. Недавно подружжя святкувало 27 річницю шлюбу. Кроуфорд з коханим можуть похизуватися міцними стосунками і постійною підтримкою.

А нещодавно Сінді, Рей та Кая в елегантних образах відвідали виставу на Бродвеї.