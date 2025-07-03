Кроуфорд із дочкою привітали свого "золотого хлопчика" і "найкращого друга" з 26-річчям. Фото

Карина Тімкова - 3 липня, 12:45

Американська супермодель Сінді Кроуфорд привітала свого сина Преслі Вокера з днем народження. Йому виповнилося 26 років.

У своєму Instagram зіркова мама опублікувала архівні та нові фотографії хлопця, згадуючи моменти його дитинства.

"З 26-річчям, Преслі! Ого, куди ж летить час? Я так пишаюся тим, яким чоловіком ти стаєш, але ти завжди будеш моїм маленьким золотим хлопчиком! Люблю створювати нові спогади з тобою і з нетерпінням чекаю, що буде далі", — написала вона.

Сінді Кроуфорд замилувала фото з маленьким сином в його день

Таким немовлям був Преслі

Фото instagram

Сінді Кроуфорд показалася з 26-річним сином на сімейному фото

А тепер він став дорослим

Сінді Кроуфорд насмішила фото з сином на його 26-річчя

У дитинстві імениннику влаштовували цікаві розваги

Сінді Кроуфорд показала фото дорослого сина біля води

Манекенниця похвалилася дорослим первістком

Молодша сестра Преслі, 23-річна модель Кая Гербер також приєдналася до привітань. Вона показала милі знімки з їхнього дитинства та ніжно звернулася до брата:

"З днем ​​народження, мій найкращий друг і "постійна вечірка". Дякую за все, чого ти мене навчив, Преслі".

Дочка Сінді Кроуфорд привітала свого брата милими фото

Нащадки Сінді разом займалися кінним спортом

Фото instagram
Дочка Сінді Кроуфорд показалася на архівному фото з братом на морі

Куди ж без сімейних поїздок

Дочка Сінді Кроуфорд привітала брата з 26-річчям милими фото

У брата і сестри багато теплих спогадів

Нагадаємо, батьком спадкоємців знаменитості є її чоловік, підприємиць Ренді Гербер. Недавно подружжя святкувало 27 річницю шлюбу. Кроуфорд з коханим можуть похизуватися міцними стосунками і постійною підтримкою.

А нещодавно Сінді, Рей та Кая в елегантних образах відвідали виставу на Бродвеї.

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