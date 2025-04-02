Дочка Кроуфорд похизувалася струнким тілом у коротесеньких шортах і топі з "гарячим" надписом. Фото

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, манекенниця Кая Гербер випустила мерч для свого книжкового клубу. Так, молода зірка обожнює читати.

У своєму Instagram 23-річна модель опублікувала фотографії, на яких позувала у рожевій футболці з надписом "Гаряча і можу читати" та коротеньких білих шортах. Також на дівчині були окуляри.

"Нові топи для клубу і мої вимоги до побачень. Так, ми називаємо це мінімумом", — написала Кая, натякаючи, що для стосунків з нею потрібно читати.

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Нещодавно Кая розійшлася з 33-річним актором Остіном Батлером, з яким була близько трьох років. Через декілька тижнів її помітили на побаченні з 32-річним актором Льюїсом Пуллманом. Фани почали підозрювати, що у пари роман.

До речі, Гербер любить з'являтися на червоних хідниках і спокушати пікантними фото. А якось вона повторила культовий образ своєї зіркової мами.