Кроуфорд із чоловіком у 27-му річницю згадали зворушливі моменти свого шлюбу. Фото

Американська супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловік, підприємиць Ренді Гербер святкують 27 річницю шлюбу.

З цієї нагоди зірка опублікувала архівне фото, на якому ще молода парочка обіймається на пляжі. Також 59-річна манекенниця захотіла повторити такий знімок біля пальм через роки.

"З річницею, Ренді. 27 років з цією неймовірною людиною! Я почуваюся благословенною, що ти на моїй стороні під час усіх злетів і падінь, які приносить життя. Я вдячна за твою силу і захист мене і наших дітей. Сподіваюся, ми тільки починаємо! Я люблю тебе", — написала вона.

Закохані обожнювали позувати під час своїх поїздок Фото instagram

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І з роками це не змінилося

63-річний Ренді показав романтичне відео, яке зробив для дружини. В ньому він зібрав їхні милі кадри та спогади з вагітності Сінді Кадр з instagram

Як відомо, пара має двох дітей: 23-річну модель Каю Гербер і 25-річного Преслі Вокера

"З річницею, Ангеле! Дякую, що ти в цій подорожі зі мною", - написав чоловік моделі

Знаменитість зазначила, що отримала "улюблені квіти від улюбленого чоловіка"

Нагадаємо, подружжя завжди демонструвало любов і підтримку один одного. Також Сінді й Ренді полюбляють влаштовувати собі милі святкування. А нещодавно вони разом із дочкою Каєю, яка активно розвивається в моделінгу, в ошатних луках відвідали Бродвей.

Не так давно Кроуфорд захопила пікантним фотосетом на даху в Маямі та спокусливою фотосесією в мереживі. А ще знаменитість потішила фанів, повторивши свій легендарний знімок.