Кроуфорд із чоловіком у 27-му річницю згадали зворушливі моменти свого шлюбу. Фото
Американська супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловік, підприємиць Ренді Гербер святкують 27 річницю шлюбу.
З цієї нагоди зірка опублікувала архівне фото, на якому ще молода парочка обіймається на пляжі. Також 59-річна манекенниця захотіла повторити такий знімок біля пальм через роки.
"З річницею, Ренді. 27 років з цією неймовірною людиною! Я почуваюся благословенною, що ти на моїй стороні під час усіх злетів і падінь, які приносить життя. Я вдячна за твою силу і захист мене і наших дітей. Сподіваюся, ми тільки починаємо! Я люблю тебе", — написала вона.
Нагадаємо, подружжя завжди демонструвало любов і підтримку один одного. Також Сінді й Ренді полюбляють влаштовувати собі милі святкування. А нещодавно вони разом із дочкою Каєю, яка активно розвивається в моделінгу, в ошатних луках відвідали Бродвей.
Не так давно Кроуфорд захопила пікантним фотосетом на даху в Маямі та спокусливою фотосесією в мереживі. А ще знаменитість потішила фанів, повторивши свій легендарний знімок.