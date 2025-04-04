Кроуфорд разом із дочкою і чоловіком вигуляли ефектний total black на Бродвеї. Фото

23-річна модель Кая Гербер з’явилася на прем'єрі театральної постановки "На добраніч і хай щастить" у Нью-Йорку в компанії своїх знаменитих батьків — супермоделі Сінді Кроуфорд і підприємця Ренді Гербера.

На червоній доріжці родина позувала в стильних чорних образах. Кая обрала елегантну обтислу сукню, доповнивши її витонченими низькими підборами і мінімалістичним годинником.

Її 59-річна мати Сінді одягнула довгу асиметричну сукню на одне плече з рукавом і розрізом на стегні. Вона доповнила лук босоніжками на підборах, довгими сережками й блискучим клатчем.

На хіднику чоловік Кроуфорд обіймав своїх улюблених жінок Фото Getty Images

62-річний Ренді, з яким супермодель у шлюбі вже 26 років, позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Старший син подружжя, 25-річний Преслі Вокер цього вечора не приєднався до сім’ї.

Бродвейська вистава розповідає про журналіста і його боротьбу з політичними маніпуляціями. Головну роль виконав актор Джордж Клуні, який також працював над сценарієм. Зіркова родина стала одними з перших глядачів цієї постановки. На прем'єрі також була помічена співачка Дженніфер Лопес зі своєю 17-річною дитиною.

Нещодавно Сінді Кроуфорд захопила пікантним фотосетом у Маямі та інтимною зйомкою в мереживі.

Її дочка тим часом активно розвивається в модельному бізнесі. Також Кая тішить домашніми сексі світлинами й робить гламурні фотосети. А ще, здається, у неї новий бойфренд.