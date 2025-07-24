59-річна Кроуфорд у рожевому спортлуці показалася за ранковим пілатесом

59-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд у лосинах і майці показалася за спортом.

У своєму Instagram засмагла красуня запостила фото, де попозувала під час заняття модним нині пілатесом.

Як зазначила модель, вона займається пілатесом зранку.

Кроуфорд усе життя ретельно дбає про своє тіло

Тому і виглядає у свої 59 розкішно

Як відомо, Кроуфорд з тих, хто своїм прикладом продовжує доводити, що вік - то лише цифра в паспорті. Сінді не боїться працювати з вагою і може навіть поприсідати зі своєю тренеркою на руках.

Раніше модель показувала фітнес-мотивацію у спортзалі.