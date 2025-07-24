59-річна Кроуфорд у рожевому спортлуці показалася за ранковим пілатесом

Марія Мельник - 24 липня, 11:50

59-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд у лосинах і майці показалася за спортом. 

У своєму Instagram засмагла красуня запостила фото, де попозувала під час заняття модним нині пілатесом.

Як зазначила модель, вона займається пілатесом зранку.

Сінді Кроуфорд у рожевому аутфіті

Кроуфорд усе життя ретельно дбає про своє тіло


Кроуфорд за пілатесом

Тому і виглядає у свої 59 розкішно

Як відомо, Кроуфорд з тих, хто своїм прикладом продовжує доводити, що вік - то лише цифра в паспорті. Сінді не боїться працювати з вагою і може навіть поприсідати зі своєю тренеркою на руках.

Раніше модель показувала фітнес-мотивацію у спортзалі.

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