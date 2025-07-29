63-річного Круза за ручку з де Армас заскочили на концерті відомого гурту у Лондоні
63-річного актора Тома Круза і 37-річну актрису Анну де Армас помітили на концерті Oasis у Лондоні.
Пару зняли, коли вони танцювали під хіти гурту на задньому плані відео, яке запостив англійський продюсер і діджей Голді в Instagram.
Актор простягнув руку до колеги, а Анна торкнулася руки Круза у відповідь.
Пара ще офіційно не підтвердила свої стосунки, але їх неодноразово бачили разом на романтичних побаченнях цьогоріч.
Круза і де Армас вперше пов’язали з чутками про роман у лютому, коли вони повечеряли разом у Лондоні та поїхали в одному таксі.
Інсайдер тоді розповів виданню People, що це була професійна зустріч, і зірки "обговорювали можливі майбутні співпраці", однак на цьому їхні спільні виходи не завершилися.
Нагадаємо, у травні акторка відсвяткувала своє 37-річчя з Крузом у Лондоні.