63-річного Круза за ручку з де Армас заскочили на концерті відомого гурту у Лондоні

63-річного актора Тома Круза і 37-річну актрису Анну де Армас помітили на концерті Oasis у Лондоні.

Пару зняли, коли вони танцювали під хіти гурту на задньому плані відео, яке запостив англійський продюсер і діджей Голді в Instagram.

Актор простягнув руку до колеги, а Анна торкнулася руки Круза у відповідь.

Цікаво, як ймовірна парочка відреагувала, коли побачила себе в усіх ЗМІ? Скрін з відео

Пара ще офіційно не підтвердила свої стосунки, але їх неодноразово бачили разом на романтичних побаченнях цьогоріч.

Круза і де Армас вперше пов’язали з чутками про роман у лютому, коли вони повечеряли разом у Лондоні та поїхали в одному таксі.

Інсайдер тоді розповів виданню People, що це була професійна зустріч, і зірки "обговорювали можливі майбутні співпраці", однак на цьому їхні спільні виходи не завершилися.

Нагадаємо, у травні акторка відсвяткувала своє 37-річчя з Крузом у Лондоні.