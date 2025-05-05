Тома Круза знову підловили на прогулянці з колишньою Аффлека у день її 37-річчя
Голлівудські актори Том Круз і Анна де Армас останніми тижнями проводять все більше часу разом.
Як пише Daily Mail, напередодні дня народження де Армас пара разом прибула до Лондона на гелікоптері, який 62-річний Круз особисто пілотував.
Також їх бачили в столиці Великої Британії 30 квітня, у день, коли Анна святкувала своє 37-річчя. На відео видно, як актори прогулюються парком та мило спілкуються.
Публікації з їхніми спільними виходами з'являються регулярно ще з лютого, коли їх вперше помітили на спільній вечері в День святого Валентина. Потім їх разом підловили на геліпорті.
Попри зацікавлення з боку шанувальників і преси, свої стосунки парочка не коментує. А раніше інсайдери заявляли, що між ними немає романтичного зв’язку. Також фанати згадують попередній роман де Армас із Беном Аффлеком, який, за чутками, завершився через небажання актора мати більше дітей.
Сам Круз має складну історію родинних стосунків. Він давно віддалився від доньки Сурі. 19-річна дівчина більше не підтримує контакт з батьком.
Від ексдружини Ніколь Кідман актор також має двох прийомних дітей: 32-річну Ізабеллу і 30-річного Коннора.
Минулого року Тома бачили на побаченні зі співачкою Вікторією Канал, яка пізніше заявила, що між ними немає стосунків. А ще кінозірка зустрічався з росіянкою Ельсіною Хайровою та познайомитися з її дітьми. Однак за пару місяців Круз "охолов" до неї.
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