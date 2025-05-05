Тома Круза знову підловили на прогулянці з колишньою Аффлека у день її 37-річчя

У мережі досі не розуміють, чи зустрічаються насправді Том Круз і Анна де Армас Фото Getty Images

Голлівудські актори Том Круз і Анна де Армас останніми тижнями проводять все більше часу разом.

Як пише Daily Mail, напередодні дня народження де Армас пара разом прибула до Лондона на гелікоптері, який 62-річний Круз особисто пілотував.

Також їх бачили в столиці Великої Британії 30 квітня, у день, коли Анна святкувала своє 37-річчя. На відео видно, як актори прогулюються парком та мило спілкуються.

Публікації з їхніми спільними виходами з'являються регулярно ще з лютого, коли їх вперше помітили на спільній вечері в День святого Валентина. Потім їх разом підловили на геліпорті.

Попри зацікавлення з боку шанувальників і преси, свої стосунки парочка не коментує. А раніше інсайдери заявляли, що між ними немає романтичного зв’язку. Також фанати згадують попередній роман де Армас із Беном Аффлеком, який, за чутками, завершився через небажання актора мати більше дітей.

#TomCruise and #AnadeArmas out for a walk on her birthday on Thursday. They were also accompanied by the actress's friends. pic.twitter.com/sMkgrgwhms — Tom Cruise • news source (@tomcruisse62) May 3, 2025

Сам Круз має складну історію родинних стосунків. Він давно віддалився від доньки Сурі. 19-річна дівчина більше не підтримує контакт з батьком.

Від ексдружини Ніколь Кідман актор також має двох прийомних дітей: 32-річну Ізабеллу і 30-річного Коннора.

Минулого року Тома бачили на побаченні зі співачкою Вікторією Канал, яка пізніше заявила, що між ними немає стосунків. А ще кінозірка зустрічався з росіянкою Ельсіною Хайровою та познайомитися з її дітьми. Однак за пару місяців Круз "охолов" до неї.