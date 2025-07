Роман із Шер, число 33 і рекорд Гіннеса: цікаві факти про Тома Круза, якому виповнилося 63

Том Круз - актор, без котрого Голлівуд вже складно уявити. Його ролі в "Місія нездійсненна", "З широко заплющеними очима", "Ванільне небо", "Магнолія" і "Найкращий стрілець" стали легендарними. Нагород у Тома Круза вистачає: 3 "Золотих глобуса" і 2 "Сатурна", утім 0 "Оскарів", лише 4 номінації.

3 липня голлівудська зірка святкує свій день народження - Крузу виповнюється 63 роки. З цієї нагоди ТаблоID розкаже неймовірні факти про актора.

Шибайголова

Том Круз в шкільні роки був справжнім бешкетником: стрибав з висоти, занадто швидко їздив на велосипеді, іноді врізаючись у стіни, і часто ламав кістки. У старшій школі він почав співати у хорі і грати у п'єсах. Також Том був спортсменом і захоплювався футболом, бейсболом, баскетболом, американським футболом і хокеєм.

"Я був дикою дитиною. Я прогулював школу. Все було пов'язано з моїм бажанням постійно виходити за рамки, щоб зрозуміти хто я і як далеко можу зайти", - пояснював Круз.

До активності йшла на додачу ще й дислексія, через що майбутній актор був "функціонально неписьменним, хоча й любив і хотів вчитися, проте "зазнав невдачі в системі".

Мріяв стати священником

Дитинство Тома Круза було далеко не легким, бо родина часто переїздила, і хлопцю було непросто адаптовуватися. Вихований у релігійній католицькій родині, Круз мав складні стосунки з батьком, який був суворим і часто критикував його.

У юнацтві Том планував стати священником. Майбутня зірка проявляв неабияку цікавість до релігій і був членом семінарії своєї середньої школи. Однак через рік Круз вирішив покинути семінарію, адже несподівано захопився акторством.

Том Круз ледь не став священником Фото Getty Images

Коли йому було 16 років, вчитель заохотив його взяти участь у постановці мюзиклу "Хлопці та ляльки". Після того, як Круз отримав головну роль, він несподівано відчув себе на сцені як вдома.

Як відомо, цікавість до релігії нікуди не поділася, адже Том належить до церкви саєнтології.

Саєнтологія

Том Круз, мабуть, найвідоміший член церкви саєнтології у світі.

Круз вперше зацікавився саєнтологією в 1980-х роках, після того, як його з нею познайомила його перша дружина, актриса Мімі Роджерс, яка також була саєнтологом.

Круз неодноразово захищав саєнтологію, називаючи її рушійною силою свого життя. Він розповідав про те, як саєнтологія допомогла йому подолати дислексію, діагностовану в дитинстві. Однак його публічна приналежність до церкви також викликала суперечки, оскільки саєнтологія зазнає критики за свої практики та вірування.

Том Круз - один з найвідоміших саєнтологів Фото instagram

Подейкують, що релігійність Круза негативно вплинула на його шлюб з Ніколь Кідман, а їхні прийомні діти, Белла та Конор, навіть перестали спілкуватися з Ніколь, адже також стали послідовниками церкви.

А от свою дочку від Кеті Холмс, Сурі, Круз втратив, адже Холмс потурбувалася, щоб її дитина не потрапила під вплив саєнтології. Нині батько не спілкується зі своєю молодшою дитиною.

Старші діти Круза наслідують його Фото Getty Images

Число 33

Круз був одруженим і розлучений тричі, і всі його дружини були актрисами. Актор був у шлюбі з Мімі Роджерс (1987 по 1990), з Ніколь Кідман (1990 по 2001) і з Кеті Холмс (2006 по 2012).

Всім трьом жінкам було 33 роки, коли вони розходилися з Крузом (хоча Роджерс і Кідман було 34 роки, коли їх розлучення були оформлені).

Це може бути просто дивним збігом, втім число 33 має особливе значення в саєнтології. Воно відоме як "Головний Учитель" і представляє альтруїзм, а також збільшення позитивної енергії.

Просто збіг? Фото Getty Images

Надихнув "Американського психопата"

Крістіан Бейл неперевершено зіграв Патріка Бейтмана в екранізації роману Брета Істона Елліса "Американський психопат". Бейл замінив Леонардо Ді Капріо в цій ролі і фізично перетворився, щоб зіграти інвестора фондового ринку і серійного вбивцю. Він також вирішив спробувати змоделювати Бейтмана на основі реальної людини, щоб герой був максимально переконливим.

Як розповіла журналу BlackBook режисерка "Американського психопата" Мері Геррон, у них з Бейлом було кілька дискусій про те, як слід зобразити Бейтмана.

Режисерка і Крістіан Бейл довго шукали джерело натхнення Кадр з фільму "Американський психопат"

"Ми говорили про те, наскільки марсіанином був Патрік Бейтман. Як він спостерігає за тим, що роблять люди, аби зрозуміти, як правильно поводитися", - розказував режисерка.

Нарешті, Бейл знайшов своє джерело натхненням - ним став Том Круз.

"Бейл подзвонив мені, коли дивився на Тома Круза в шоу Девіда Леттермана. Він (Круз - ред.) був такий щиро привітний без будь-якого виразу в очах. Крістіан був дійсно захоплений цією енергією", - пояснювала Геррон.

До речі, якось ТаблоID пригадував Круза у списку зірок, яких називають неприємними людьми.

Роман із Шер

Шер було приблизно 39 років, а Крузу десь 23, коли вони почали зустрічатися. Вони вперше зустрілися на весіллі Шона Пенна і Мадонни в 1985 році, але почали зустрічатися лише незабаром після того, як обоє відвідали захід у Білому домі.

"Він був сором'язливим. Він сказав, що в школі відчував себе дурнем і ніхто з ним не розмовляв. Одного разу ми пішли на побачення в ресторан у Нью-Йорку, і офіціантка була з його старої школи. Він сказав мені, що вона ніколи не розмовляла з ним у школі, але тепер, коли його впізнали, він отримав всю її увагу... Це могло бути великим романом, тому що я була від нього у захваті", - розповідала співачка Шер в 2008 році.

Неочікувана пара Фото Rex Shutterstock

Пара була разом кілька місяців, втім розлучилася через різні графіки.

Пізніше у Шер в програмі "Watch What Happens Live with Andy Cohen" ведучий запитав про її найкращих коханців, а потім конкретно про те, яке місце посідає серед них Круз.

"Багато з них посідали перше місце. У мене були найкращі коханці... Він (Круз - ред.) був у п'ятірці найкращих", - зізнавалася Шер.

95 дублів

Відомий режисер Стенлі Кубрик об'єднався з Томом Крузом і Ніколь Кідман для фільму "З широко заплющеними очима". Спочатку режисер попросив їх взяти на себе зобов'язання щодо шестимісячних зйомок, але в кінцевому підсумку тодішня пара провела 15 місяців працюючи над фільмом.

Кубрик був відомий як перфекціоніст, але коли справа дійшла до "З широко заплющеними очима", режисер, схоже, не знав, чого він хоче від акторів.

Стенлі Кубрік - легендарний режисер, але непроста людина Кадр з фільму "З широко заплющеними очима"

Режисер знімав повторні дублі кожної сцени, щоб розбити ідею виконання. З цією метою він наполіг на тому, щоб зробити 95 дублів Круза, що проходить через двері.

Круз, такий же перфекціоніст, заявив Vanity Fair, що іноді його дратував підхід Кубрика.

"У ті часи, коли у нас не виходило, це було схоже на: "Бл***!" Я сам накликав на себе біду, тому що я багато від себе вимагаю", - ділився актор.

Книга рекордів Гіннеса

Том Круз відомий не лише вправною акторською грою, а й тим, що не користується послугами каскадерів і самостійно виконує небезпечні трюки. Цьогоріч актор навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже виконав смертельно небезпечний трюк в новій частині "Місія нездійсненна" - стрибок з палаючим парашутом.

Ба більше, Круз повторив стрибок 16 разів з висоти 2,2 тисяч метрів, а парашут палав 2,5-3 секунди і після того повністю згорав.

Том Круз потрапив у Книгу рекордів Гіннеса Фото Getty Images

Нагадаємо, 63-річний Том Круз залишається тим самим ловеласом. Минулоріч акторові приписували роман зі співачкою Вікторією Канал, котра згодом це спростувала. Також Круз мав інтрижку з росіянкою Ельсіною Хайровою і знайомився з її дітьми.

А от зараз Том активно залицяється до акторки Ани де Армас. Зірок помічали разом напередодні Дня святого Валентина і на день народження Ани.