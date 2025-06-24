Смарагдовий Пітт у шалику пригорнув сяючу кохану та пообіймався з Крузом на прем'єрі в Лондоні

23-го червня у Лондоні відбулася прем'єра фільму "Формула-1", де головну роль зіграв Бред Пітт. Актор з'явився на хіднику разом зі своєю дівчиною Інес де Рамон і виглядав щасливим і закоханим.

61-річний Пітт продовжив приємно дивувати вибором луку. Цього разу він був у темно-смарагдовому двобортному костюмі з шаликом на шиї та окулярах-авіаторах.

Його 32-річна супутниця буквально сяяла і сукнею, і посмішкою, яка не сходила з її обличчя, коли коханий пригортав її, позуючи фотографам.

Після дивної поведінки, яку нещодавно помітили фани пари, Пітт і Де Рамон випромінювали кохання на прем'єрі у Лондоні Фото Getty Images

Де Рамон, до речі, привернула увагу своїм срібним платтям, яке підкреслювало її струнку фігуру та вигідно оголювало декольте.

Схоже, Бред був у гарному настрої та постійно смішив свою дівчину Фото Getty Images

Окрім Інес, Пітт цього вечора позував з колегами по фільму та з ще одним голлівудським секссимволом старої гвардії - 62-річним Томом Крузом.

Той справді рідкісний випадок, коли два секссимволи Голлівуду зустрілися на доріжці Фото Getty Images

Колеги тепло обійнялися при зустрічі, потиснули один одному руки і охоче фотографувалися на доріжці. Круз при цьому обіймав Пітта і показував на нього, мовляв, ось хто тут сьогодні справжня зірка.

Круз вирішив підтримати прем'єру колеги Фото Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому на нью-йоркську прем'єру свого коханого Інес де Рамон одягнула доволі оригінальний лук із декольте.