Смарагдовий Пітт у шалику пригорнув сяючу кохану та пообіймався з Крузом на прем'єрі в Лондоні

Тамара Кудрявченко - 24 червня, 11:30

23-го червня у Лондоні відбулася прем'єра фільму "Формула-1", де головну роль зіграв Бред Пітт. Актор з'явився на хіднику разом зі своєю дівчиною Інес де Рамон і виглядав щасливим і закоханим. 

61-річний Пітт продовжив приємно дивувати вибором луку. Цього разу він був у темно-смарагдовому двобортному костюмі з шаликом на шиї та окулярах-авіаторах. 

Його 32-річна супутниця буквально сяяла і сукнею, і посмішкою, яка не сходила з її обличчя, коли коханий пригортав її, позуючи фотографам. 

Бред Пітт із коханою

Після дивної поведінки, яку нещодавно помітили фани пари, Пітт і Де Рамон випромінювали кохання на прем'єрі у Лондоні

Фото Getty Images

Де Рамон, до речі, привернула увагу своїм срібним платтям, яке підкреслювало її струнку фігуру та вигідно оголювало декольте. 

Бред Пітт та Інес де Рамон

Схоже, Бред був у гарному настрої та постійно смішив свою дівчину

Фото Getty Images

Окрім Інес, Пітт цього вечора позував з колегами по фільму та з ще одним голлівудським секссимволом старої гвардії - 62-річним Томом Крузом. 

Том Круз і Бред Пітт

Той справді рідкісний випадок, коли два секссимволи Голлівуду зустрілися на доріжці

Фото Getty Images

Колеги тепло обійнялися при зустрічі, потиснули один одному руки і охоче фотографувалися на доріжці. Круз при цьому обіймав Пітта і показував на нього, мовляв, ось хто тут сьогодні справжня зірка.

Том Круз та Бред Пітт позують разом

Круз вирішив підтримати прем'єру колеги

Фото Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому на нью-йоркську прем'єру свого коханого Інес де Рамон одягнула доволі оригінальний лук із декольте

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