19-річна донька Круза і Холмс у стильному денімі посвітила ніжками у Нью-Йорку. Фото
Донька американських акторів Кеті Холмс та Тома Круза, 19-річна Сурі Ноель здійснила стильний вихід у Нью-Йорку, традиційно спричинивши в мережі обговорення, до кого з зіркових батьків вона більше подібна.
Думки розділилися, але більшість коментаторів в Instagram схиляються до того, що юнка - "мамина близнючка". Є й версія, що Сурі схожа на Кеті, але усмішка дісталася їй від Тома.
Дівчина потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла вулицею зі своїми друзями. На Сурі були джинсові коротенькі шорти, куртка-оверсайз та гірчичні челсі.
Як відомо, шанувальників уже давно обурює позиція Круза по відношенню до єдиної біологічної дитини. Через свою приналежність до саєнтологічної церкви 62-річний актор обрав не спілкуватися з Сурі. Водночас, подейкують, Круз оплачує доньці освіту.
Нагадаємо, черговий сплеск обурення в мережі спричинила нещодавня заява Тома з приводу прийдешнього Дня батька.
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