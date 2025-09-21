"Поки мать на зйомках": Мішина показала, як її син сам себе постриг вночі

Фото з Instagram Ксенії Мішиної

Акторка Ксенія Мішина насмішила мережу кадрами, як її 13-річний син Платон став перукарем сам собі.

Зірка зазначила, що вже давненько почала просити сина постригтися, проте той відмовлявся.

"А зараз вам покажу, чим займається моя дитина поки мать на зйомках. Передісторія: йому було ліньки підстригтися, я постійно йому капала, що треба трохи апгрейдитись, але він ні в яку. Навіть на 1 вересня не змогла його переконати. Ну і пофіг, подумала я. Це його життя і його рішення, нехай ходить як хоче", - написала Ксенія.

Та, схоже, син таки почув мамині прохання, тож вночі вирішив підстригти волосся. Мішина показала відео, на якому Платон з машинкою в руках перед дзеркалом відстригає собі волосся.

Здається, син Мішиної вирішив трохи попустувати

13-річний Платон, схоже, зовсім не очікував такого результату

Скріншот з Instagram Ксенії Мішиної

До речі, Ксенія - мама з гумором, тож запропонувала сину гроші, аби він з такою зачіскою пішов до школи.

Ксенія готова заплатити сину, аби той пішов до школи з кумедною зачіскою

Нагадаємо, Ксенія Мішина самостійно виховує сина. Батько Платона морально знущався з неї, коли та була вагітна, зокрема, не давай їй грошей. Через це вона була змушена кидати навчання та тікати до Севастополя, аби народити дитину.

Чоловік не брав участі у вихованні сина, проте час від часу з'являвся в житті Мішиної та свого нащадка.

Як відомо, акторка частенько ділиться з підписниками лайфхаками виховання сина.