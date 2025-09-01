Мішина з голим животом, Джамала у вишитій сукні та Сагайдачна в міні: як українські зірки своїх дітей відвели на перший дзвоник. Фото
Першого вересня в Україні святкують День знань. Радісні батьки приводять своїх діток до школи, щоб розпочати новий навчальний рік.
Не стали виключенням і представники шоубізу, які цього ранку вдягнули ошатні луки або вишиванки та попозували на першому дзвонику разом із сім'ями.
Співачка Джамала показала святкові фото зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим та їхніми старшими синами, 7-річним Еміром і 5-річним Селімом.
Акторка Олена Кравець тим часом похвалилася шкільними фото своїх двійнят, 9-річних Катерини та Івана.
Акторка Ксенія Мішина у джинсах та з голим животом попозувала з 13-річним сином Платоном у школі.
Телеведуча Валентина Хамайко тим часом відвела 14-річного Михайла до дев'ятого класу, 11-річну Мирославу — до шостого, а 6-річного Андрія — до першого. А ось їхня 15-річна Соломія завершила навчання достроково.
Акторка Анна Сагайдачна у мінісукні та з маленькою Мірою на руках привітала 6-річного Тимура з вступом до першого класу.
Акторка Наталка Денисенко помилувалася своїм єдиним синочком, 7-річним Андрієм, який тепер другокласник.
Батько школярика, актор Андрій Федінчик також був присутній на святі. Зазначимо, про розлучення Наталки та її чоловіка стало відомо у травні.
Співачка Наталка Карпа відвела свою 5-річну донечку Злату в "нульовий" клас, аби вона краще підготувалася до школи.
Також на шкільному ґанку попозував Монатік з коханою та синами, а своїми дітьми у вишитих сорочках та з квітами помилувалися Тарас і Олена Тополі.
А ще Тімур та Інна Мірошниченки показали веселі фото своїх другокласниць у милих сукенцях.
