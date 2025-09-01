Мішина з голим животом, Джамала у вишитій сукні та Сагайдачна в міні: як українські зірки своїх дітей відвели на перший дзвоник. Фото

Першого вересня в Україні святкують День знань. Радісні батьки приводять своїх діток до школи, щоб розпочати новий навчальний рік.

Не стали виключенням і представники шоубізу, які цього ранку вдягнули ошатні луки або вишиванки та попозували на першому дзвонику разом із сім'ями.

Співачка Джамала показала святкові фото зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим та їхніми старшими синами, 7-річним Еміром і 5-річним Селімом.

Подружжя зі своїм первістком Фото instagram

Селім у вишиванці знявся з квітами

"Хочу, щоб наші діти навчалися, щоб для них було все найкраще. І щоб ніхто й ніщо не завадило їм стати гідними, сильними та найкращими людьми своєї країни", - написала Джамала

Акторка Олена Кравець тим часом похвалилася шкільними фото своїх двійнят, 9-річних Катерини та Івана.

І пораділа за батьків, яким тепер не потрібно вигадувати заняття для своїх дітей Фото instagram

Тим часом син співачки Олі Цибульської, 10-річний Нестор пішов у 5 клас Фото

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком, військовим Тимуром Хромаєвим попозували з 11-річним сином Сашком в школі Фото instagram

Телеведучий Григорій Решетнік помилувався дружиною Христиною, 12-річним Іваном, 7-річним Дмитром та 4-річним Олександром в однакових сірих костюмчиках Фото instagram

Акторка Ксенія Мішина у джинсах та з голим животом попозувала з 13-річним сином Платоном у школі.

Телеведуча Валентина Хамайко тим часом відвела 14-річного Михайла до дев'ятого класу, 11-річну Мирославу — до шостого, а 6-річного Андрія — до першого. А ось їхня 15-річна Соломія завершила навчання достроково.

Акторка Анна Сагайдачна у мінісукні та з маленькою Мірою на руках привітала 6-річного Тимура з вступом до першого класу.

Акторка Наталка Денисенко помилувалася своїм єдиним синочком, 7-річним Андрієм, який тепер другокласник.

Батько школярика, актор Андрій Федінчик також був присутній на святі. Зазначимо, про розлучення Наталки та її чоловіка стало відомо у травні.

15-річна Ліза, дочка чемпіона світу з боксу Олександра Усика, на святковій лінійці була в фіолетовому костюмчику Фото instagram

Блогерка Саша Бо помилувалася своїми синами, Данилом і Євгеном у вишиванках Фото instagram

Співачка Наталка Карпа відвела свою 5-річну донечку Злату в "нульовий" клас, аби вона краще підготувалася до школи.

Також на шкільному ґанку попозував Монатік з коханою та синами, а своїми дітьми у вишитих сорочках та з квітами помилувалися Тарас і Олена Тополі.

А ще Тімур та Інна Мірошниченки показали веселі фото своїх другокласниць у милих сукенцях.