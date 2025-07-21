Мішина показалася без мейку після безсонної ночі та в сексі-амуніції з "символом влади" на губах

Актриса Ксенія Мішина часто демонструє в мережі свою природну красу без макіяжу. Навіть після безсонної ночі проти 21 липня, коли країна пережила чергову комбіновану атаку РФ, зірка показала себе без прикрас до нанесення акторського гриму.

У сторіс Instagram 36-річна Ксенія спочатку виклала фото втомленого лиця, а потім порівняла себе вже з повним мейкапом і червоною помадою, яку назвала "символом влади".

Обстріл - обстрілом, а роботу ніхто не скасовував

"Червоні губи завжди вважалися символом влади і магії. Червоний колір не задля краси, а як зброя для впливу", - написала Мішина.

Макіяж творить дива, а червона помада - магію

Вже цікаво подивитися, кого Мішина грає у такому вбранні

Нагадаємо, у червні Ксенії виповнилося 36, і її день народження припав на День жалоби в Києві.