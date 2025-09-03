Мішина в обтислому максі з золотими прикрасами ефектно пройшлася вулицями Нью-Йорка

Актриса Ксенія Мішина влаштувала зйомку на вулицях Нью-Йорка.

У своєму Instagram вона показала фрагмент відео, де в обтислій чорній сукні ефектно пройшлася кварталами мегаполісу.

"Тому що ти всесвіт, а всесвіт - це ти", - написала Мішина.

Перед зйомкою Ксенії зробили неабиякий мейк

Акторка підкреслила форми ідеальною чорною сукнею

Знімки вийшли дуже динамічними

Мішина підходить до створення контенту креативно

До речі, Мішина з тих, хто впевнена, що їй не потрібен ботокс. Раніше вона розказувала про принципи харчування, практику голодування та процедури з догляду.