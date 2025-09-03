Мішина в обтислому максі з золотими прикрасами ефектно пройшлася вулицями Нью-Йорка
Актриса Ксенія Мішина влаштувала зйомку на вулицях Нью-Йорка.
У своєму Instagram вона показала фрагмент відео, де в обтислій чорній сукні ефектно пройшлася кварталами мегаполісу.
"Тому що ти всесвіт, а всесвіт - це ти", - написала Мішина.
До речі, Мішина з тих, хто впевнена, що їй не потрібен ботокс. Раніше вона розказувала про принципи харчування, практику голодування та процедури з догляду.
"Батьки, тримаємось": Мішина з 13-річним сином показалася в кумедному відео про канікули
"Не знаю, як це може поєднуватись": Мішина з нагоди 36-річчя емоційно звернулася до фанатів у траурний день
Мішина показалася без мейку після безсонної ночі та в сексі-амуніції з "символом влади" на губах