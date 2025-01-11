"Іноді я можу психонути": Мішина поділилася лайфхаками з виховання 12-річного сина

Фото з Instagram Ксенії Мішиної

Акторка Ксенія Мішина не тільки гарно справляється з ролями в кіно, але й з роллю мами у реальному житті. Тож у своєму Instagram поділилася з підписниками лайфхаками з виховання свого 12-річного сина Платона.

"Мене часто запитують про мої лайфхаки у вихованні сина, погнали: я намагаюся приймати його позиції та погляди; я намагаюся бути на його хвилі; я контролюю його таким чином, щоб він думав, що вільний і самостійний", - розповіла вона.

Ксенія також додала, що не лізе в гаджети свого сина, не сварить за погані слова, а також поважає його друзів.

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"Я можу дозволити йому не йти до школи, коли відчуваю, що він на межі своїх можливостей. Я завжди захищаю його перед іншими і не сварю в чужій присутності. Я мовчу та підтримую, коли він встановлює свої особисті кордони. Ми подорожуємо, бо я хочу, щоб він став громадянином світу", - зазначила Мішина.

Мішина старається бути для свого сина розуміючою мамою та виховує його через розмови

Акторка також наголосила, що не змушує сина лягати спати о 21.00 та дозволяє йому грати у комп'ютерні ігри.

"Я не змушую його мити руки, просто кажу: "Лікувати глисти будеш сам, позичаючи гроші у друзів, бабусь чи дідусів". І відповідаю за свої слова. Я не змушую його їсти здорову їжу, а просто сама так харчуюся і попереджаю про можливі наслідки. Часу лежати в лікарні з ним у мене не буде. Я можу підвищити голос, коли емоційно не справляюся, але завжди вибачаюся", - зазначила вона.

Ксенія розповіла про виховання сина

Також зірка зізналася, що може іноді "психонути".

"Іноді я можу психонути й наговорити дурниць, але він знає про мої жіночі особливості, бо ми часто про це говоримо. Тому він часто мені говорить: "Я не збираюся слухати цей брєд". В цілому я розмовляю з ним, ділюся своїм досвідом, розповідаю йому про себе, про нього, про життя, показую світ і його недосконалості. Без очікувань, порівнянь і оцінок. Я роблю те, що можу і відчуваю, ідучи в ногу зі своїм розвитком і знаннями", - підсумувала Ксенія.

До речі, зараз Ксенія Мішина з сином відпочиває у Таїланді.

Як відомо, Мішина не соромиться того, що вона мати-одиначка, але так було не завжди. Спочатку акторка намагалася приховати, що сама виховувала сина.