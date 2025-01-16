Голодування не для схуднення і генетика: Мішина розказала про принципи харчування і пояснила, чому їй не потрібен ботокс
Акторка Ксенія Мішина розказала про власні принципи харчування та як практикує голодування.
Зірка також відповіла на запитання підписників в Instagram про процедури та ін'єкції краси.
"Харчуюся 3 рази на день, між прийомами 3-4 години (чи більше, якщо не встигла)", - розповіла Мішина.
За словами актриси, раз на тиждень вона практикує голодування.
"День голоду в мене раз на тиждень. Щоб організм продовжував коректно працювати без збоїв. Це повинно бути на постійній основі без зміни дня Наприклад, в мене кожна неділя. Спочатку, звісно, важко, але потім не помічаєш, мені все одно, їсть хтось поруч чи ні, я розумію, для чого це роблю", - розказала Ксенія.
А ще Мішина розповіла, які процедури для обличчя робить.
"Друзі, в мене чисте харчування і в мене немає ніяких чітмілів. Я займаюся регулярно спортом, намагаюся підтримувати гігієну сну, також в мене гарна косметика і непогана генетика. Спробуйте хоча б перших три пункти і подивитесь на свою шкіру", - порадила актриса.
Як відомо, у свої 35 Мішина легко демонструє обличчя без мейку, адже робить чимало процедур для збереження молодості. Раніше, наприклад, вона показувала, як доглядає за шкірою шиї.