Мішина у рожевому бікіні показала свій ранок на екзотичному острові

фото з Instagram

Акторка Ксенія Мішина, яка разом із 12-річним сином Платоном відпочиває у Таїланді, показалася у бікіні.

У сторіс в Instagram 35-річна актриса посвітила струнким тілом і розповіла, чим займається у відпустці.

"Зраночку спорт, сонечко та аудіокнига", - поділилася Ксенія.

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Мішина нерідко подорожує. Накприклад, у листопаді акторка була в Австралії

Раніше Ксенія показувала, як харчується, щоби мати таке тіло

Нагадаємо, якось Мішина розказувала, в чому, на її думку, полягає сила жінки.

Про життя і шлях актриси до слави читайте в матеріалі ТаблоID.