Мішина у рожевому бікіні показала свій ранок на екзотичному острові
Акторка Ксенія Мішина, яка разом із 12-річним сином Платоном відпочиває у Таїланді, показалася у бікіні.
У сторіс в Instagram 35-річна актриса посвітила струнким тілом і розповіла, чим займається у відпустці.
"Зраночку спорт, сонечко та аудіокнига", - поділилася Ксенія.
Нагадаємо, якось Мішина розказувала, в чому, на її думку, полягає сила жінки.
Про життя і шлях актриси до слави читайте в матеріалі ТаблоID.
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