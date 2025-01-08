Мішина на екзотичному острові подуркувала з сином та гепнулася в пісок. Відео
Акторка Ксенія Мішина та її 12-річний син Платон вирішили на деякий час утекти від зими до теплих країв.
Про те, що вони на острові Самуї, Ксю повідомила своїй Instagram-аудиторії яскравим відео з пляжу.
Схоже, далі від 35-річної кралечки слід чекати гарячого контенту в бікіні.
Як відомо, Ксенія виховує Платона сама і з гордістю каже про те, що вона - мати-одиначка. Від біологічного батька хлопчика зірка фактично втекла, будучи вагітною, бо втомилася терпіти аб'юз. На початку повномасштабної війни Мішина дала тому чоловікові шанс повернутися в життя сина, але він його змарнував.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав і інші цікаві факти з біографії Ксенії.
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