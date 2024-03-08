"Квіти можемо купити самі": Тарабарова на 8 березня показала милі кадри з обома донечками
Співачка Світлана Тарабарова теплими сімейними фото привітала з днем рівноправності жінок і чоловіків.
Виконавиця також нагадала, що, на жаль, досі не всі жінки мають таку можливість.
"Рівні права і повага. Начебто так не багато, але це й досі є мрією багатьох жінок в різних частинах світу... Не забувайте про головне. А квіти...? Квіти ми можемо самі купити собі в будь-який день", - написала Тарабарова.
Нагадаємо, раніше з 8 березня привітала співачка Настя Каменських, яка закликала робити для себе свято кожного дня.
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