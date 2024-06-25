"Підписників нагнали на цій темі": власник "Трухи" Лавриненко пояснив, чому не показує родину, та прокоментував плітки про роман з Квітковою

Максим Лавриненко розказав, чому не показує свою родину, та прокоментував плітки про роман з Квітковою

Власник одного з найвідоміших Telegram-каналів - "Труха", харків'янин Максим Лавриненко прокоментував чутки про роман з блогеркою Дашею Квітковою.

В інтерв'ю "Слава+" Максим також розказав про свою дружину і 3-річного сина та пояснив, чому приховує їх від загалу.

"Це просто питання безпеки. Я до вторгнення показував. Оскільки ми медійно помітні для тих, хто на нас напав, для нашого ворога. Розумію, що зараз небезпечно показувати дитину", - зазначив він.

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Максим також розповів, що іноді робить винятки. Так, наприклад, на честь річниці шлюбу, він запостив весільне фото з дружиною:

"Було 12-го травня з дружиною 5 років, і теж там спільне фото, де я її обіймаю, але вона стоїть потилицею. Вона закрила сторінку (в Instagram - ред.), а коли відкрила, в нас був скандал. Я кажу: "не треба". Я на себе приймаю медійний удар небезпеки, але намагаюся не підводити ближче і не показувати дружину, дитину".

Засновник Telegram-каналу "Труха" Максим Лавриненко та його дружина

Максим зазначив, що з Квітковою його не пов'язували й не пов'язують романтичні стосунки. Ба більше, чоловік вважає, що така інформація могла з'явитися через те, що він не афішує тему особистого життя.

"Думаю, плітки з'явилися на тлі того, що я не показую свою родину. Є блогер, я тоді про нього дізнався перший раз – Богдан Беспалов. Він тоді це у себе запустив. Нібито хтось в дірект і йому написав, що нас бачив", - прокоментував чоловік.

Іноді батько таки постить фото з малим

"Найцікавіше те, що моя дружина слідкує за деякими блогерами, їх небагато, але Квіткова - в їх числі, і вона була найулюбленішою блогеркою моєї дружини на той час. Мені дуже допомогло те, що в нас не було на тлі цього ніяких конфліктів чи скандалів. Вона мені каже: "Якби хтось інший, можливо, я б сумнівалася", - розказав засновник "Трухи".

Дружина Максима є фанаткою Квіткової, тому точно знала, що чоловік її не зраджував

Коли плітки про роман почали набирати обертів, команда Лавриненка вирішила скористатися нагодою.

"І цей блогер запустив ці плітки, і я бачу, що ЗМІ почали це підхоплювати, і мені потім з команди арбітражник пише: "Макс, давай на цьому лити трафік". І коли вже все почалось і арбітражник почав в нашій мережі все це ставити, трошки трафіку і підписників нагнали на цій темі. Тобто ми просто скористались цією ситуацією", - зазначив Лавриненко.

Як відомо, чутки про роман Квіткової і Лавриненко з'явилися у квітні. Сама блогерка відразу відреагувала на плітки і заявила, що нині не перебуває у стосунках.