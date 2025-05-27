На тлі чуток про стосунки: Квіткову і футболіста Бражка підловили на романтичному моменті. Відео

Карина Тімкова - 27 травня, 12:45
Дашу Квіткову помітили на романтичному моменті з Володимиром Бражком

Квіткову підловили за поцілунками з футболістом

Фото malkina.art

Схоже, чутки про нову зіркову пару отримали своє підтвердження. Блогерку Дашу Квіткову помітили на весіллі у компанії 23-річного гравця київського "Динамо" Володимира Бражка. А їхня поведінка говорила сама за себе.

На одній сторінці в TikTok з'явилося відео, на якому видно, як пара сидить поруч, ніжно тримаючися за руки, а потім футболіст поцілував Дашу в щоку. 26-річна блогерка посміхнулась у відповідь.

Як відомо, обидва були гостями на весіллі гравця "Динамо" Максима Дячука та його обраниці. У невимушеній атмосфері Квіткова та Бражко не приховували своєї близькості.

@la.brays Ну тепер остаточне підтвердження #бражко #дашаквіткова #вовабражко ♬ gangstas paradise - favsoundds

Цього ж дня півзахисник української збірної, який, до речі, був одним з найбажаніших холостяків, опублікував загадкове фото, на якому тримав за руку дівчину. Фани впевнені, що це і є Даша.

Даша Квітова зустрічається з відомим футболістом

Футболіст здивував романтичним фото

Фото instagram

Хоча ні блогерка, ні футболіст поки не робили офіційних заяв, публіка впевнена, що у них романтичні стосунки.

Володимир Бражко показався за поцілунками з Дашею Квітковою

Декілька років тому Бражко зустрічався з дівчиною на ім'я Ганна, але вони розійшлися

Фото instagram

Нагадаємо, Квіткова була у шлюбі з блогером Нікітою Добриніним, від якого народила сина Лева. Батьки підтримують спілкування заради первістка. Хлопчику зараз три з половиною роки і він обожнює подорожувати з мамою. А після розлучення зірка розповідала, якого партнера хоче.

Окрім цього Даша активно розвиває кар'єру та влаштовує благодійні ініціативи. Також знаменитість обожнює робити спокусливі зйомки та позувати у відвертих образах.

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Квіткова
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