Квіткова у зміях та лускатому жакеті посвітила пресом на заході в Іспанії
Блогерка Даша Квіткова вирушила у Більбао на презентацію нового аромату від бренду Кайлі Дженнер.
У своєму Instagram Даша показала, у якому аутфіті відвідала подію.
До речі, Даша вже позувала у такому топі, однак стилізувала його дещо інакше.
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