Квіткова у зміях та лускатому жакеті посвітила пресом на заході в Іспанії

Блогерка Даша Квіткова вирушила у Більбао на презентацію нового аромату від бренду Кайлі Дженнер.

У своєму Instagram Даша показала, у якому аутфіті відвідала подію.

Квіткова обрала образ рептилій фото з Instagram

Особливу увагу приділила деталям

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До речі, Даша вже позувала у такому топі, однак стилізувала його дещо інакше.