Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Квіткова у зміях та лускатому жакеті посвітила пресом на заході в Іспанії

Марія Мельник - 18 березня, 12:45

Блогерка Даша Квіткова вирушила у Більбао на презентацію нового аромату від бренду Кайлі Дженнер.

У своєму Instagram Даша показала, у якому аутфіті відвідала подію.

Квіткова у топі і цікавому аксесуарі

Квіткова обрала образ рептилій

фото з Instagram
Особливу увагу приділила деталям

Особливу увагу приділила деталям


Квіткова показалася в образі змії

Спідниця і жакет також лускаті - в образі змії

До речі, Даша вже позувала у такому топі, однак стилізувала його дещо інакше.

Читайте також:

Квіткова посвітила засмаглим тілом під час відпустки з 3-річним сином на Карибах

"Знаю, що варта найкращого": Квіткова розказала, як змінилася за 9 років, і замилувала фото малої себе

"Свобода бути ніжною і сильною": Квіткова в крихітному топі та штанях зі шнурівкою попозувала для звабних фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів