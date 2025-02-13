Манго на свята, жодного тіста і борщ раз на тиждень: Нікітюк розказала про філософію свого харчування

фото з Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк відповіла на компліментарне запитання підписників.

У своєму Instagram 37-річна блогерка розповіла про принципи своєї філософії харчування.

"Вже 10 років у мене ціла філософія харчування. Мʼясо я їм, але тільки птицю. Рибу всіляку їм. Макарони - тверді сорти, хліб гречаний, на заквасці, каші, багато овочів.

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З фруктів - переважно яблука і ягоди. Манго на свята. Десерти - чіп пудинг, фініки, чорнослив, желе. Борщі, супи - раз на тиждень. Тісто - ні. Піца - раз в 2-3 місяці. З випічки - мигдалевий круасан раз на місяць. Жодної молочки, молоко горіхове, сирники рідко. Загалом я навчилась рахувати калорійність, ніколи не їм до повноти шлунку. Їжа легка, так щоб після неї не хотілося спати", - розповіла Нікітюк.

Леся має чудову форму, однак не просто так. Адже ведуча дотримується харчової дисципліни скрін з Instagram

Як відомо, зріст Нікітюк дорівнює 180 см, а вага - 65 кг. Раніше вона розказувала, як дотримується балансу у харчуванні і спорті.