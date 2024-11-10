Подкопаєва привітала своє "серденько" з повноліттям. Фото
Гімнастка Лілія Подкопаєва привітала з повноліттям свою старшу донечку Кароліну від першого чоловіка Тимура Нагорного. У своєму Instagram вона показала колаж з фото дівчини.
"З днем народження, серденько", - написала Лілія.
Нагадаємо, у Подкопаєвої є ще старший прийомний син Вадим, якому 18 років, та молодша донечка, 5-річна Евеліна від шлюбу з Ігорем Дубінським.
Як відомо, у вересні Лілія показала фото з усіма дітьми та зворушила дописом про всиновлення.
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