"Це не про кровні зв’язки, а про любов": Подкопаєва у День усиновлення зворушила спогадами та показала сімейне фото

Тамара Кудрявченко 18 вересня, 10:45

46-річна олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва - одна з тих відомих людей, у кого в родині є прийомна дитина.

18 років тому вона, будучи у шлюбі з Тимофієм Нагорним, довго не могла завагітніти, тож вони вирішили усиновити малюка. Їхнім первістком став хлопчик Вадим, якому зараз уже 18 років. А згодом у пари народилася біологічна донька Кароліна.

17-го вересня у День усиновлення Подкопаєва показала сімейне фото з трьома дітьми і чоловіком та написала зворушливий пост.

Подкопаєва з чоловіком та дітьми

Тепер у Лілі троє дітей: 18-річний Вадим, 17-річна Кароліна та 5-річна Евеліна від чинного чоловіка Ігоря Дубінського (на фото)

photo @alina.rost

"Усиновлення – це вибір серця, який ніколи не буває випадковим. 18 років тому моя дитина обрала мене, і цей момент назавжди змінив моє життя", - зізналася Ліля.

"Це не про кровні зв’язки, а про любов, яка виростає у серці, коли ти стаєш батьком чи матір’ю. Батьківство – це про турботу, підтримку та відчуття нерозривного зв’язку. Це любов, яка перевершує все і назавжди об’єднує душі", - зауважила багатодітна мама.

Нагадаємо, цього року син Лілі Вадим закінчив школу та вступив у технологічний виш в Атланті.

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