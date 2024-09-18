"Це не про кровні зв’язки, а про любов": Подкопаєва у День усиновлення зворушила спогадами та показала сімейне фото
46-річна олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва - одна з тих відомих людей, у кого в родині є прийомна дитина.
18 років тому вона, будучи у шлюбі з Тимофієм Нагорним, довго не могла завагітніти, тож вони вирішили усиновити малюка. Їхнім первістком став хлопчик Вадим, якому зараз уже 18 років. А згодом у пари народилася біологічна донька Кароліна.
17-го вересня у День усиновлення Подкопаєва показала сімейне фото з трьома дітьми і чоловіком та написала зворушливий пост.
"Усиновлення – це вибір серця, який ніколи не буває випадковим. 18 років тому моя дитина обрала мене, і цей момент назавжди змінив моє життя", - зізналася Ліля.
"Це не про кровні зв’язки, а про любов, яка виростає у серці, коли ти стаєш батьком чи матір’ю. Батьківство – це про турботу, підтримку та відчуття нерозривного зв’язку. Це любов, яка перевершує все і назавжди об’єднує душі", - зауважила багатодітна мама.
Нагадаємо, цього року син Лілі Вадим закінчив школу та вступив у технологічний виш в Атланті.