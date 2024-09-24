"Було лише 30 хвилин": Подкопаєва поділилася результатом нової фотосесії у Києві

Гімнастка Лілія Подкопаєва похвалилася новими світлинами, зробленими під час її приїзду до Києва. Причому фотосесію було проведено надшвидко.

Як так вийшло і які роздуми в ній породило, 46-річна спортсменка розказала в Instagram.

Подкопаєва у Києві попозувала для атмосферних фото

Зі слів Лілі, зйомку провела її колега-гімнастка Яна, яка тепер є професійним фотографом, і вийшло "шось неймовірне".

"У мене було лише 30 хвилин: ми зустрілися о 7:30 ранку, а о 8:05 я вже поспішала до Кракова. І знаєте, в ці миті я ще раз зрозуміла: якщо ти колись займався спортом, це назавжди. Спорт формує в тобі точність, дисципліну і вміння бачити суть у кожній деталі. Це не лише про фізичну підготовку - це про відповідальність і любов до того, що ти робиш", - зазначила Подкопаєва.

Через пів години спортсменка вже мала бути на вокзалі

Цікаво, що для фотографки це була її перша зйомка на світанку.

"І тут я зрозуміла, що в нашому житті завжди є місце для "вперше". Багато років тому, коли Яна була ще дитиною, я приїжджала до гімнастичної зали, щоб поділитися своїм спортивним досвідом, і ми разом фотографувалися. Сьогодні ми знову робимо фото, але вже в інших місцях і в зовсім інших ролях. Це так природно, як коло, що замикається, і кожен його новий виток приносить нові враження, нові можливості, але ту саму теплоту в серці", - резюмувала Ліля.

Подкопаєва на тлі ранкової столиці

Нагадаємо, нещодавно Подкопаєва розказувала, як колись мешкала в студентському містечку американського вишу, де через 28 років почне вчитися її син Вадим.