"Баланс сили і ніжності": Подкопаєва у вишиванці з тюльпанами попозувала на тлі океану
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастки Лілія Подкопаєва попозувала в сукні українського бренду.
У своєму Instagram володарка золотої медалі Олімпіади 1996 року в Атланті показалася
"Олімпійська чемпіонка та легенда гімнастики Лілія Подкопаєва обрала сукню з нашої колекції "Tulips" для особливої події — і для нас це велика честь!
Лілія — володарка золотої медалі Олімпіади 1996 року в Атланті, чемпіонка світу та Європи, одна з найвідоміших постатей в історії спортивної гімнастики. Вона й досі надихає своєю силою, елегантністю та витонченістю", - йдеться у дописі.
Як відомо, Подкопаєва, яка багато років живе в Атланті, не зраджує українські традиції і зустрічає свята разом із родиною. Днями гімнастка з сином Вадимом і молодшою дочкою Евеліною вбралися у вишиванки та привітали з Великоднем.