"Баланс сили і ніжності": Подкопаєва у вишиванці з тюльпанами попозувала на тлі океану

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастки Лілія Подкопаєва попозувала в сукні українського бренду.

У своєму Instagram володарка золотої медалі Олімпіади 1996 року в Атланті показалася

"Олімпійська чемпіонка та легенда гімнастики Лілія Подкопаєва обрала сукню з нашої колекції "Tulips" для особливої події — і для нас це велика честь!

Лілія — володарка золотої медалі Олімпіади 1996 року в Атланті, чемпіонка світу та Європи, одна з найвідоміших постатей в історії спортивної гімнастики. Вона й досі надихає своєю силою, елегантністю та витонченістю", - йдеться у дописі.

Реклама:

Гімнастка у сукні "червоний тюльпан" за 21281 гривень

"Ця сукня прикрашена вишивкою тюльпанів, що здавна вважаються символом гармонії, духовності, багатства, розкоші та жіночої краси. Тюльпани, зокрема, символізують витонченість і елегантність, підкреслюючи вишуканість та внутрішню красу жінки. Їхня форма та забарвлення уособлюють баланс між силою й ніжністю, що відображає жіночу природу", - йдеться в описі сукні

Як відомо, Подкопаєва, яка багато років живе в Атланті, не зраджує українські традиції і зустрічає свята разом із родиною. Днями гімнастка з сином Вадимом і молодшою дочкою Евеліною вбралися у вишиванки та привітали з Великоднем.