Подкопаєва з сином і меншою донькою на Великдень вигуляли вишиванки в Атланті. Фото

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастки Лілія Подкопаєва, яка багато років живе в Атланті (штат Джорджія), не зраджує українські традиції і святкує Великдень разом із родиною.

20-го квітня 46-річна спортсменка з сином Вадимом і молодшою дочкою Евеліною вбралися у вишиванки та привітали зі святом у мережі. Чоловік Лілії, Ігор теж був із родиною, але не у вишитій сорочці.

Середньої дочки Кароліни не було, мабуть, через навчання

"Вітаю з Великоднем! Нехай це свято воскресіння наповнить серця теплом, любов’ю та світлом віри. Нехай кожна молитва долетить до неба, а кожна надія — здійсниться. У ці дні особливо віримо, що життя і добро сильніші за темряву. Христос Воскрес!", - написала Подкопаєва.

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5-річна Евеліна була налаштована серйозно

Нагадаємо, у березні Лілія разом із 19-річним сином Вадимом підтримала Україну на мітингу після пресконференції Зеленського з Трампом.



