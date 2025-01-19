Подкопаєва з дочкою і чоловіком заселфилася на трибуні в Джорджії та попозувала з Сімоною Байлз

Фото з Instagram Лілії Подкопаєвої

Гімнастка Лілія Подкопаєва разом з чоловіком Ігорем Дубінським та 5-річною донечкою Евеліною наробили фото за лаштунками університетських змагань з гімнастики у США.

Світлинами спортсменка поділилася у своєму Instagram.

Лілія прийшла на змагання у чорних штанях палаццо, чорному лонгсліві та твідовому піджаку. Вона залюбки попозувала зі спортсменами, зокрема з 27-річною американською гімнасткою Сімоною Байлз.

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"Вечір став ще більш особливим завдяки присутності Сімони Байлз. Окрім її легендарного статусу, вона просто надзвичайно мила людина. Моя маленька донька кілька разів повторила мені, яка Сімона красива – і я цілком із цим погоджуюсь!" - написала вона.

Також Подкопаєва заселфилася з родиною на трибунах.

Лілія попозувала поряд з відомою американською гімнасткою

"10 тисяч вболівальників у залі створили просто неймовірну атмосферу", - поділилася враженнями українська гімнастка

Лілія каже, що вперше була на подібному спортивному заході в Америці

Родинне селфі на трибуні

Якось Лілія Подкопаєва показала юну себе на змаганнях та закликала не допускати росіян до спортивної діяльності.

Нагадаємо, у Лілії є двоє старших дітей: прийомний 19-річний син Вадим та 18-річна донька Кароліна від першого шлюбу з Тимуром Нагорним.