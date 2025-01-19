Подкопаєва з дочкою і чоловіком заселфилася на трибуні в Джорджії та попозувала з Сімоною Байлз
Гімнастка Лілія Подкопаєва разом з чоловіком Ігорем Дубінським та 5-річною донечкою Евеліною наробили фото за лаштунками університетських змагань з гімнастики у США.
Світлинами спортсменка поділилася у своєму Instagram.
Лілія прийшла на змагання у чорних штанях палаццо, чорному лонгсліві та твідовому піджаку. Вона залюбки попозувала зі спортсменами, зокрема з 27-річною американською гімнасткою Сімоною Байлз.
"Вечір став ще більш особливим завдяки присутності Сімони Байлз. Окрім її легендарного статусу, вона просто надзвичайно мила людина. Моя маленька донька кілька разів повторила мені, яка Сімона красива – і я цілком із цим погоджуюсь!" - написала вона.
Також Подкопаєва заселфилася з родиною на трибунах.
Якось Лілія Подкопаєва показала юну себе на змаганнях та закликала не допускати росіян до спортивної діяльності.
Нагадаємо, у Лілії є двоє старших дітей: прийомний 19-річний син Вадим та 18-річна донька Кароліна від першого шлюбу з Тимуром Нагорним.