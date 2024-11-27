"Моє серце": Подкопаєва архівними кадрами привітала прийомного сина з 19-річчям

Марія Ткаченко 27 листопада, 11:30
Лілія Подкопаєва
Фото з Instagram Подкопаєвої

Гімнастка Лілія Подкопаєва привітала з днем народження свого сина Вадима. Первісткові спортсменки, народженому серцем, виповнилося 19 років.

У Insta-сторіс Ліля поділилася архівними кадрами з хлопцем.

"З днем народження, моє серце, живи яскраво, мрій сміливо, люби щиро!", - побажала вона.


Лілія Подкопаєва і її прийомний син

Лілія всиновила Вадима, коли йому ще не було року. Малюк запав у душу спортсменці, коли вона відвідувала дитбудинок у Донецьку

Нагадаємо, Вадим - першокурсник американського вишу.

Як відомо, в Подкопаєвої також є дві доньки: 18-річна Кароліна і 5-річна Евеліна.

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