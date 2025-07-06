"Приємно здивувала": Ребрик похвалилася дебютом середньої дочки на змаганнях з гімнастики

Юлія Леськова - 6 липня, 10:33
Лілія Ребрик зі своєю донькою позує для фото
Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик похвалилася важливим моментом у житті середньої донечки - 7-річної Поліни. Дівчинка дебютувала на змаганнях з художньої гімнастики.

Світлинами Лілія поділилася у своєму Instagram.

"Залишу тут ці фото на згадку про дебют Поліни Андріївни на змаганнях з художньої гімнастики. Перший купальник. Перший килим. Перша вправа без предмету (БП). Перше "Мамо, я хвилююсь"- але вийшла і зробила! Сьогодні Поля нас приємно здивувала. І, так, я шалено пишаюсь!". - написала Ребрик.


Донька Лілії Ребрик на змаганнях

Дівчинка вперше позмагалася за перемогу у художній гімнастиці

Донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого займається гімнастикою

Поліна залюбки показала на камеру гімнастичні трюки

Зірка додала, що не всі її діти займаються танцями, як їхній батько, хореограф Андрій Дикий.

"Часто питають: "У вас усі діти танцями займаються?" Ні! Як би це дивно не звучало — не всі! Бо кожен має право шукати себе. Головне, щоб було з бажанням, з натхненням, з очима, що горять. Це - закон. Це - щастя. Це - запорука будь-якого успіху!", - підсумувала Лілія. 

Лілія Ребрик на фото з середньою дочкою

Мама - головна вболівальниця маленької гімнастки

Чоловік Лілії Ребрик з їхньою дочкою

Татко також вболівав за доньку у такий важливий день

Нагадаємо, у Лілії Ребрик та Андрія Дикого є ще двоє доньок: 12-річна Діана та 1-річна Адель. 

Старша донька подружжя серйозно займається танцями. У жовтні минулого року вона зі своїм партнером зайняла 2-ге місце на конкурсі з бальних танців. 

А от середня донька також проявляє цікавість до спорту. Якось Лілія показала себе з донечкою у спортзалі та зазначила, що саме Поля взяла її під контроль. 

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Лілія Ребрик
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