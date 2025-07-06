"Приємно здивувала": Ребрик похвалилася дебютом середньої дочки на змаганнях з гімнастики

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик похвалилася важливим моментом у житті середньої донечки - 7-річної Поліни. Дівчинка дебютувала на змаганнях з художньої гімнастики.

Світлинами Лілія поділилася у своєму Instagram.

"Залишу тут ці фото на згадку про дебют Поліни Андріївни на змаганнях з художньої гімнастики. Перший купальник. Перший килим. Перша вправа без предмету (БП). Перше "Мамо, я хвилююсь"- але вийшла і зробила! Сьогодні Поля нас приємно здивувала. І, так, я шалено пишаюсь!". - написала Ребрик.

Дівчинка вперше позмагалася за перемогу у художній гімнастиці

Поліна залюбки показала на камеру гімнастичні трюки

Зірка додала, що не всі її діти займаються танцями, як їхній батько, хореограф Андрій Дикий.

"Часто питають: "У вас усі діти танцями займаються?" Ні! Як би це дивно не звучало — не всі! Бо кожен має право шукати себе. Головне, щоб було з бажанням, з натхненням, з очима, що горять. Це - закон. Це - щастя. Це - запорука будь-якого успіху!", - підсумувала Лілія.

Мама - головна вболівальниця маленької гімнастки

Татко також вболівав за доньку у такий важливий день

Нагадаємо, у Лілії Ребрик та Андрія Дикого є ще двоє доньок: 12-річна Діана та 1-річна Адель.

Старша донька подружжя серйозно займається танцями. У жовтні минулого року вона зі своїм партнером зайняла 2-ге місце на конкурсі з бальних танців.

А от середня донька також проявляє цікавість до спорту. Якось Лілія показала себе з донечкою у спортзалі та зазначила, що саме Поля взяла її під контроль.