"До літа готова": Ребрик замилувала 1-річною дочкою в бантику і в зефірному луці

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик замилувала готовністю до літа своєї молодшої донечки Аделіни.

Зіркова матуся влаштувала 1-річній дівчинці фотосесію на тлі зеленої трави у біло-рожевому костюмчику, в якому маленька схожа на зефірку.

"Адель до літа готова. Тепер головне питання: куди поділось саме літо?" - написала Лілія.

Аделіна з кумедним бантом на голові біжить шукати літо Фото Наталії Царук

Здається, у родині підростає модель Фото Наталії Царук

Нагадаємо, у Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє доньок: 12-річна Діана та 7-річна Поліна.

До речі, на День матері Ребрик ділилася з підписниками теплими обіймами з трьома донечками.