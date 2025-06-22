"До літа готова": Ребрик замилувала 1-річною дочкою в бантику і в зефірному луці

Юлія Леськова - 22 червня, 14:25
Лілія Ребрик позує для фото
Фото Наталі Царук

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик замилувала готовністю до літа своєї молодшої донечки Аделіни.

Зіркова матуся влаштувала 1-річній дівчинці фотосесію на тлі зеленої трави у біло-рожевому костюмчику, в якому маленька схожа на зефірку. 

"Адель до літа готова. Тепер головне питання: куди поділось саме літо?" - написала Лілія. 


Молодша донька Лілії Ребрик

Аделіна з кумедним бантом на голові біжить шукати літо

Фото Наталії Царук
Лілія Ребрик показала молодшу донечку

Здається, у родині підростає модель

Фото Наталії Царук
Молодша донька Лілії Ребрик позує для фото
Фото Наталії Царук

Нагадаємо, у Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє доньок: 12-річна Діана та 7-річна Поліна. 

До речі, на День матері Ребрик ділилася з підписниками теплими обіймами з трьома донечками. 

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Лілія Ребрик
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