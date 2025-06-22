"До літа готова": Ребрик замилувала 1-річною дочкою в бантику і в зефірному луці
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик замилувала готовністю до літа своєї молодшої донечки Аделіни.
Зіркова матуся влаштувала 1-річній дівчинці фотосесію на тлі зеленої трави у біло-рожевому костюмчику, в якому маленька схожа на зефірку.
"Адель до літа готова. Тепер головне питання: куди поділось саме літо?" - написала Лілія.
Нагадаємо, у Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє доньок: 12-річна Діана та 7-річна Поліна.
До речі, на День матері Ребрик ділилася з підписниками теплими обіймами з трьома донечками.
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