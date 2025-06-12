"Коли втомилася, але маєш вигляд на мільйон": Ребрик на яскравих фото продемонструвала 12 емоцій багатодітної мами

Тамара Кудрявченко - 12 червня, 11:15

44-річна актриса, телеведуча і мама трьох дівчаток Лілія Ребрик ніколи не впустить нагоди розважити своїх підписників новим фотоконтентом. Причому, зірка ще й влучно торкається актуальних для багатьох тем - як от материнські емоції.

У новому пості Лілія виклала 12 фото себе, де продемонструвала різні почуття, які зрозуміють мами - від звичайної втоми та злості до думки, що мамство - це точно твоє. 

"Мами - мене точно зрозуміють💖! Інші - хай надихаються🤭 А яке ФОТО - ви сьогодні?", - написала Ребрик. 

Лілія Ребрик про емоції мам

"1 ФОТО … коли ти втомилась і фізично й морально, але маєш вигляд на мільйон, бо ж ти - мама трьох як не крути 😁". 

Фото Наталія Царук

2 ФОТО... коли троє дітей одночасно кричать Маамо! з різних кімнат 🤣

"2 ФОТО... коли троє дітей одночасно кричать "Маамо!" з різних кімнат 🤣"


Коли раптом загадала, який день тижня сьогодні🤔.

"Коли раптом загадала, який день тижня сьогодні🤔".

Лілія Ребрик кривляється на фото

"Коли: "Це я не злюсь! Це я просто 100 разів повторила!!!", нічого, повторю 101-ий! 🙄"

ФОТО … коли на 5 хвилин залишила дітей у кімнаті і там тихо. Підозріло тихо...

"ФОТО … коли на 5 хвилин залишила дітей у кімнаті і там тихо. Підозріло тихо"...

Фото, коли: У відпустку б… хоча б у ванну😬 на хвилин 10...

Фото, коли: "У відпустку б… хоча б у ванну😬 на хвилин 10"...

Коли питаєш себе: А що я взагалі сьогодні їла?😲

"Коли питаєш себе: "А що я взагалі сьогодні їла?"😲

Лілія Ребрик замріяна на фото

"Коли ти молодець, навіть якщо ніхто не помічає😇".

ФОТО … коли задумала пофарбувати волосся, а заодно й стіни в дитячій кімнаті перефарбувати😉

"ФОТО … коли задумала пофарбувати волосся, а заодно й стіни в дитячій кімнаті перефарбувати😉"

ФОТО … коли сама не знаєш, ремонт це буде чи просто мама вирішила - значить точно щось буде! 😎.

"ФОТО … коли сама не знаєш, ремонт це буде чи просто "мама вирішила - значить точно щось буде! 😎".

Ребрик посміхається на фото

"Коли можна розслабитися, бо все під контролем🤘(ну майже все)".

ФОТО … коли розумієш, що мамство - точно твоє! З усіма емоціями!🤪.

"ФОТО … коли розумієш, що мамство - точно твоє! З усіма емоціями!🤪".

Як відомо, разом із чоловіком Андрієм Диким Лілія Ребрик виховує трьох дочок - 12-річну Діану, 7-річну Поліну та 1-річну Адель. Про історію кохання пари читайте в окремому матеріалі ТаблоID. 

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