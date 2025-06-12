"Коли втомилася, але маєш вигляд на мільйон": Ребрик на яскравих фото продемонструвала 12 емоцій багатодітної мами
44-річна актриса, телеведуча і мама трьох дівчаток Лілія Ребрик ніколи не впустить нагоди розважити своїх підписників новим фотоконтентом. Причому, зірка ще й влучно торкається актуальних для багатьох тем - як от материнські емоції.
У новому пості Лілія виклала 12 фото себе, де продемонструвала різні почуття, які зрозуміють мами - від звичайної втоми та злості до думки, що мамство - це точно твоє.
"Мами - мене точно зрозуміють💖! Інші - хай надихаються🤭 А яке ФОТО - ви сьогодні?", - написала Ребрик.
Як відомо, разом із чоловіком Андрієм Диким Лілія Ребрик виховує трьох дочок - 12-річну Діану, 7-річну Поліну та 1-річну Адель. Про історію кохання пари читайте в окремому матеріалі ТаблоID.
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