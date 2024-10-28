"Тільки вперед!": Ребрик у мережі похвалилася досягненням старшої доньки-танцівниці. Відео

Діана - старша з трьох доньок Лілії Ребрик і Андрія Дикого

Старша дочка зіркового подружжя, акторки і телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого, 12-річна Діана порадувала батьків черговим досягненням.

Дівчинка, яка займається бальними танцями, разом зі своїм партнером Нікітою виборола друге місце в конкурсі.

Ось такий мейк і зачіска були у Діани

Відео горда мама Ліля опублікувалa у Instagram.

"Пишаюся нашими дітками! Коли ти бачиш окрилених своєю мрією дітей - хочеться жити, боротися далі, не зупинятися! Діана, Нікіта, тільки вперед!", - закликала Ребрик.

Нагадаємо, саме через танці доля свого часу звела Лілію Ребрик та Андрія Дикого. Як відомо, подружжя, яке, крім Діани, виховує ще двох донечок, Поліну та Аделіну, в грудні святкуватиме 13-ту річницю свого шлюбу.