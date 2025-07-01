"Мій червень": Ребрик у сукенці в цятку показалася на руках у чоловіка та з дочками на прогулянці. Фото

Карина Тімкова - 1 липня, 16:45

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка недавно показала емоції багатодітної мами, поділилася свіжими спогадами з першого літнього місяця.

У своєму Instagram 44-річна зірка опублікувала чималу добірку знімків, на яких закарбувала теплі моменти з чоловіком, хореографом Андрієм Диким та їхніми доньками: 12-річною Діаною, 7-річною Поліною і 1-річною Аделіною.

"Мій червень у фото. Залишу собі на згадку про чергове воєнне літо. Якийсь дуже контрастний цей перший місяць вийшов. Обстріли, тривоги, емоційне виснаження. Але водночас гастролі, сцена, театр, діти. І дощі, дощі, дощі. Коли вже та спека?", — поцікавилася вона.

Лілія Ребрик показалася на прогулянці з молодшою дочкою
Крихітка цього разу була не в найкращому гуморі
Фото instagram

Лілія Ребрик у сукенці показалася в чоловіка на руках

Ведуча яскраво посміхалась у сукенці в цятку, поки коханий тримав її на руках

Лілія Ребрик з чоловіком та усіма дочками попозувала просто неба

Куди ж без сімейної прогулянки

"Третина літа позаду. А кажуть, літо — маленьке життя. Та, як на мене, кожен день літа — це маленьке життя. Тим більше зараз: у крихкості цих часів. Тож, якщо живі, то треба жити? Як ніколи актуально", — додала Ребрик.

Лілія Ребрик показалася в ресторані з дочкою на тлі води

Зіркова мама насолодилася обідом з дочкою біля водойми

Лілія Ребрик показалася в короткій спідниці й милій футболці

Ліля попозувала у мініспідничці для літнього фото

Лілія Ребрик попозувала у рожевій вишиванці на гастролях

Також акторка цього місяця подорожувала з театральним виступом

Лілія Ребрик з донечкою наробила милих фото з черешнею

Сезон черешні відкрито

Як відомо, своїм нащадкам зіркові батьки організовують яскраві вечірки і влаштовують милі свята. Також родина багато гуляє разом, а час від часу збирається для спільних фотосесій.

Нещодавно Ребрик показувалася на активному тренуванні в спортзалі та ефектно попозувала в короткому луці й жакеті.

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